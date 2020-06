Sandra Vílchez, coordinadora del Team Gresini: "Últimamente cada vez hay más chicas en el 'pitlane'"

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La española Sandra Vílchez, coordinadora del Team Gresini, único equipo que participa en todas las categorías del Campeonato del Mundo de Motociclismo, se ve feliz en su actual puesto y advierte igualmente que "últimamente cada vez hay más chicas" en el 'pitlane' y ocupando además puestos técnicos importantes.

"Cuando empecé había pocas chicas y la mayoría se dedicaban al 'hospitality'. Sin embargo, últimamente hay cada vez más de ellas en el 'pitlane', no sólo como coordinadoras sino también como telemétricas e ingenieras", celebra Vílchez en declaraciones en 'motogp.com' dentro del espacio #WomenInMotoGP.

La catalana, que lleva en este puesto desde 2018, se encarga "de reservar vuelos, coches y hoteles para todos los miembros del equipo" y luego se asegura en el circuito "de que todo está en su lugar". "Y en el caso de que uno de mis colegas necesite algo, trato de conseguirlo lo más rápido posible".

"Recibo a los invitados y organizo 'tours' para ellos porque intentamos ofrecerles la experiencia más completa y emocionante posible llevándolos a pie de pista, al 'box' y a las distintas zonas del 'paddock' para que puedan ver cómo es un fin de semana de carreras", explica.

Su trabajo se extiende a las estructuras que tiene el Team Gresini en Moto3, Moto2, MotoE y MotoGP, además del Campeonato Italiano de Velocidad, un trabajo que le obliga a invertir mucho tiempo y dedicación, pero no es algo que le importe. "He luchado tanto para conseguir este trabajo que no me importan las distancias o muchas de las dificultades que forman parte de este estilo de vida", comenta.

"Es verdad que me pierdo muchos momentos con mi familia o amigos, pero hago lo que más me gusta y gracias a la tecnología siempre puedo estar en contacto con mis seres queridos", añade la gerundense, cuya pasión por las motos es "por culpa" de su padre, "un apasionado de los motores". "Yo siempre he visto todo tipo de competiciones de dos o cuatro ruedas con él", remarca.

Por ello, estaba "segura" desde pequeña que su futuro laboral "sería en este entorno". A partir de ahí, tras intentarlo en muchas ocasiones con "diferentes equipos", por fin consiguió una "respuesta positiva" y en 2008 entró a formar parte del 'hospitality' del Aspar Team.

"Fue una inmensa satisfacción conseguir ese trabajo. Deseaba tanto formar parte de este ambiente que no podía dormir por las noches pensando en cómo podría lograrlo", rememora. "Mi padre es un hombre de pocas palabras, pero cuando le dije que finalmente había conseguido un trabajo en MotoGP me dijo: 'Soy un hombre y sé cómo piensan los hombres. Si quieres trabajar en este mundo, deberás hacerte respetar porque nadie lo hará por ti'", apunta.

La coordinadora del Team Gresini sabe que "a menudo" es la única mujer en el equipo y que habitualmente está rodeada de hombres. "Por lo que a mí respecta, no puedo decir que haya recibido alguna vez comentarios inapropiados", confiesa.

Finalmente, preguntada sobre el qué le diría a la Sandra Vílchez niña si tuviese la oportunidad de volver al pasado, asegura que le transmitiría que "se quedara tranquila porque su tenacidad la llevará a donde quiera y sentirá una gran satisfacción cuando lo logre porque sabrá que todo lo que ha logrado lo ha conquistado por sí misma, confiando solo en su propia fuerza".