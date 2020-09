Sergio García Dols pide disculpas a Raúl Fernández y Celestino Vietti

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Sergio García Dols, del Estrella Galicia 0,0, pidió disculpas a su compatriota Raúl Fernández y al italiano Celestino Vietti por el incidente al inicio del Gran Premio de San Marino donde no pudo "esquivar" al madrileño y envió a ambos al sueño.

"He salido muy bien, adelantando a diez pilotos en dos curvas. Iba muy bien posicionado, pero en la curva cuatro he intentado adelantar a Vietti, me he encontrado a Raúl Fernández delante y no he podido esquivarle. Pido disculpas tanto a Raúl como a Celestino; ahora toca pensar en la semana que viene y en la segunda oportunidad que tendremos", lamentó García Dols, que pudo concluir vigesimoquinto.

Por su parte, su compañero de equipo, Ryusei Yamanaka, que finalizó duodécimo, celebró haber firmado una "carrera fantástica". "Ya se sabe lo difícil que es salir desde la vigesimoséptima posición y hoy ha sido muy complicado desde el principio", comentó.

"Antes de la carrera sólo pensaba en salir fuerte y apretar mucho sin pensar en que salía tan retrasado. Gracias a mis frenadas he podido ir progresando e incluso marcar alguna vuelta rápida, pero al final de la carrera he cometido un error cuando iba octavo. No me arrepiento del error porque ha sido por querer darlo todo y estoy contento con el resultado final. Toca trabajar mucho en los entrenamientos libres, que es lo que nos cuesta más", sentenció.