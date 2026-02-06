Sergio García Dols: "Quiero ser campeón del mundo en 2026"

El piloto español de motociclismo Sergio García Dols (Pont Grup) - PONT GRUP

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de motociclismo Sergio García Dols (Pont Grup) ha asegurado que afronta la temporada 2026 con el objetivo de luchar por el título mundial de Moto2 después de un 2025 marcado por la inestabilidad, y ha reiterado que su gran meta es proclamarse campeón del mundo y dar el salto en un futuro a la categoría reina de MotoGP.

"Quiero ser campeón del mundo en 2026", afirmó el piloto en declaraciones facilitadas por su equipo, en las que subrayó que llega "muy motivado" tras encontrar "un equipo que realmente confía" en él y en su potencial.

El piloto castellonense reconoció que la pasada temporada fue "probablemente el año más caótico" de su carrera, pero destacó que la motivación por alcanzar la categoría reina y el trabajo diario le permitieron mantenerse enfocado. "Lo que me ha mantenido en el camino ha sido la motivación y el objetivo de, algún día, ser campeón del mundo y llegar a la categoría de MotoGP. Me lo he tomado como un año sabático, pero sin dejar de entrenar en ningún momento", explicó.

En este sentido, señaló que el periodo de cambios también le permitió aprovechar oportunidades puntuales de competición y seguir preparándose como si estuviera inmerso en una temporada "plenamente competitiva", convencido de que la constancia es la clave para volver a luchar por el campeonato.

García Dols también reflexionó sobre la situación contractual de los pilotos y consideró que el colectivo debería contar con una mayor protección. "Los pilotos somos bastante vulnerables a las decisiones de los equipos. Entiendo que la protección debería aplicarse de la misma manera en ambos sentidos: tanto de equipo a piloto como de piloto a equipo", indicó.

Respecto a su regreso al Mundial con el equipo Gresini en las últimas pruebas de 2025, calificó las sensaciones de "muy positivas", especialmente por la rápida adaptación a la Kalex tras su etapa con Boscoscuro. "Llegué directamente a la carrera de Portugal y fue una oportunidad muy positiva, porque me permitió llegar a los test con algo más de rodaje, tanto con la moto como con el equipo", apuntó.

Con vistas a 2026, el piloto español insistió en que la meta pasa por seguir evolucionando y aprovechar la experiencia acumulada. "No se trata tanto de cambiar cosas, sino de seguir evolucionando y de aprovechar todo lo que he vivido en equipos y temporadas anteriores", concluyó.