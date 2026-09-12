Férrea 'pole' de Marco Bezzecchi en San Marino por delante de Marc Márquez

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha conseguido delante de los españoles Marc Márquez (Ducati) y Fermín Aldeguer (Ducati) la 'pole position' de MotoGP en el Gran Premio de San Marino, decimocuarta prueba del Campeonato del Mundo, mientras que el también español David Almansa (KTM) ha hecho la 'pole' de Moto3 y el australiano Senna Agius (Kalex) la de Moto2.

Otro español, Raúl Fernández (Aprilia), abrió la actividad de este sábado en el Misano World Circuit Marco Simoncelli para las sesiones clasificatorias en la categoría reina. Y lo hizo liderando la Q1 con un mejor tiempo de 1:30.535, mientras que el propio Fermín Aldeguer acabó en el segundo puesto (1:30.577) y accedió junto a él a la posterior Q2.

Ya en esa segunda tanda, Bezzecchi rodó pronto en 1:29.982 y puso un baremo que a la postre resultó inalcanzable para otros 'gallitos' como su compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati) y el español Jorge Martín (Aprilia), asomados tímidamente a la zona alta en la tabla de tiempos.

Marc Márquez fue quien más se acercó al lugar de cabeza con su mejor registro de 1:30.180, que le valió para ser segundo y relegar al tercer puesto al entonado Aldeguer, cuyo mejor 'crono' fue 1:30.350 y dejó a Di Giannantonio cuarto (1:30.386) y a 'Martinator' quinto (1:30.569).

Respecto a las demás cilindradas del Mundial, Senna Agius acabó como el más rápido en Moto2 con su 1:33.718, tiempo que fue récord de Misano y mejoró por 0.193 el obtenido por el español Daniel Holgado (Kalex). Mientras, en Moto3, David Almansa logró su sexta 'pole' de la temporada; su 1:40.612 batió al 1:40.829 de su compatriota Brian Uriarte (KTM).