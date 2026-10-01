Valencia regresa 17 años después al calendario del Mundial de Superbikes

Archivo - Imagen general del Circuit Ricardo Tormo, en Cheste (Valencia) - CIRCUIT RICARDO TORMO - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circuit Ricardo Tormo, en la localidad valenciana de Cheste, volverá a acoger una cita del Mundial de Superbikes en la temporada 2027, en la que no estará Jerez de la Frontera (Cádiz), según el calendario anunciado este jueves por los organizadores.

El próximo Mundial de SBK contará, de forma provisional, con 12 pruebas, pasando por nueve países y tres continentes, comenzando en Phillip Island (Australia) en febrero y acabando en Shangái (China) a finales de octubre, con dos carreras en suelo español.

Una de ellas será del 2 al 4 de abril en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, que albergará la tercera prueba de la campaña y el segundo en Europa tras el de Portimao (Portugal). El trazado valenciano regresa al calendario tras albergar este campeonato entre 2000 y 2010, y también será una de las pruebas del Mundial Femenino de Motociclismo.

Cheste se une así como el fin de semana del Mundial de SBK en España junto a MotorLand Aragón, en Alcañiz (Teruel) y que será la sexta cita del calendario del 29 al 31 de mayo. En cambio, no está el Circuito Jerez Ángel Nieto "debido a las obras de renovación en curso", indicaron los organizadores.