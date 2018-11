Viñales pide a los motoristas "tener un poco de cabeza" y "respetar también" en la carretera

Publicado 14/11/2018 14:29:32 CET

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP, Maverick Viñales, pidió a los motoristas "tener un poco de cabeza" y "respetar" a los vehículos a la hora de conducir, a tres días de que comience la última carrera del campeonato en Cheste, donde el de Roses tiene la oportunidad de ser tercero en el Mundial, "un regalo" tras una temporada en la que nunca ha estado cómodo.

"Me identifico con la marca Midas, me importa mucho la seguridad vial, además este año me he sacado el carné. Aunque yo vaya a 300 kilómetros por hora, en la carretera no es lo mismo. Estoy contento de estar aquí y dar el mensaje de que los motoristas también tenemos que tener un poco de cabeza, debemos respetar, con el coche también es difícil", comentó Maverick Viñales en el acto de presentación de la Guía de Seguridad Vial de Midas para los motoristas.

En esta, realizada con la colaboración de la DGT y la Fundación PONS, se pueden encontrar numerosas "tecnologías de seguridad que sí sirven para la vida cotidiana, como el control de tracción". "Es importante que los dos aspectos se complementen, el de la vida cotidiana y el de las carreras. Yamaha seguro que coge experiencia del circuito y la pasa a la calle", añadió el piloto, que reveló durante el acto que hasta este mismo año no se ha sacado el carné de moto.

El piloto de Yamaha llega a Valencia, última prueba de la temporada, con la oportunidad de ser tercero en el mundial, tras su victoria en Australia, el podio en Tailandia y el cuarto puesto en Malasia. "Es un regalo después de la temporada que hemos pasado, es una alegría. Es una carrera en la que tenemos mucho que ganar y poco que perder", confesó.

El director general de Midas España, Ramón Rueda, explicó que la guía "nace con la misión estratégica de cuidar de cada conductor de una forma sostenible". Tras realizar "una radiografía del conductor en España" hace algún tiempo, Midas quiere "dar un paso más" y elaborar esta guía para "favorecer una conducción mas responsable y segura".

"El contenido está relacionado con la indumentaria y el equipo adecuado para conducir, el mantenimiento de la moto, también relacionados con la tecnología de la moto y otros elementos que ayudan a contribuir a la seguridad", agregó. El dirigente de la compañía trató el tema de la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, un asunto en el que "todos" se deben "concienciar de que no es lo adecuado".

Este proyecto de seguridad se ha realizado gracias a un acuerdo de la cadena especialista en el mantenimiento integral del automóvil con la DGT, cuyo Jefe de Servicios de Vehículos de la Subdirección General de Gestión de la Movilidad y la Tecnología, Justo Sancho, se mostró "encantado" de participar para "garantizar la seguridad de los usuarios". "Este acuerdo supone un impulso para promover iniciativas como estas", manifestó.

"Ha habido una importante reducción de los accidentes y victimas en carretera desde 2006 hasta 2014. En 2017, solo ha habido 277 fallecidos en moto, debemos aunar esfuerzos para seguir esa tendencia a la reducción. La exposición al riego de los motoristas es mucho mayor que otro usuario. Nuestras políticas se centran en tres pilares: vehículo, estructura y usuario. Es importante que los conductores conozcan cómo es el conductor de moto, que la moto se mueve ágil", finalizó.