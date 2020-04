Viñales: "De Rossi aprendí a ser feliz incluso cuando las cosas no van como uno quiere"

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado que junto a Valentino Rossi ha aprendido a "ser feliz" incluso cuando "las cosas no van como uno quiere", y espera que se quede "muchos años más" en el Mundial de motociclismo, y ha afirmado que la "situación perfecta" para reanudar el campeonato, ahora detenido por la pandemia de coronavirus, sería "correr la segunda mitad de la temporada".

"Espero que se quede por muchos años más. Me encanta compartir la pista con Valentino y luchar contra él. Siempre me hace ir un paso más: en los entrenamientos, en casa y también en la pista. Siempre tengo que ver dónde está mi compañero de equipo porque al final somos buenos amigos. Los dos estamos en el box de Yamaha y tenemos que ser los mejores y vencernos mutuamente", declaró en una entrevista junto a 'Il Dottore' realizada por el Monster Energy Yamaha MotoGP.

Además, destacó todo lo que ha aprendido al lado del italiano en las últimas temporadas. "Durante estos años, en que ambos hemos tenido momentos difíciles en Yamaha, especialmente a finales de 2017 y 2018, he aprendido algo: Valentino siempre ha estado sonriendo. No entendía por qué. No estábamos logrando los resultados. Estábamos entre los 10 primeros. No estábamos acostumbrados a eso", manifestó.

"No sabía por qué siempre estaba sonriendo. Hablé con mucha gente y decía: 'No sé cómo puede sonreír'. Lo dio todo en la pista y afuera siempre estaba feliz. Así que aprendí a ser feliz incluso si las cosas no van como uno quiere. Me llevó tiempo entenderlo", prosiguió.

Por otra parte, sobre el campeonato, el de Roses resaltó que se tiene que correr este año. "El campeonato tiene que seguir adelante. Las fábricas tienen que trabajar, tienen que dar vueltas en la pista. Ahora mismo están todos parados y también para nosotros y los aficionados, que pueden verlo en casa", indicó.

Sobre el hecho de tener que correr a puerta cerrada, lo entendió como un mal menor. "Seguro que será una gran pena porque, como dijo Valentino, corremos para nuestros aficionados y toda la gente va allí para vernos", expresó.

"Para mí sería bueno si pudiéramos hacer la segunda parte de la temporada. Sería la situación perfecta. Será difícil si tenemos que correr dos veces en la misma pista. Sería muy extraño y los resultados podrían cambiar mucho. ¿Y una carrera doble? No lo sé. Podría ser interesante de ver, pero no estamos acostumbrados a ello. La situación perfecta sería correr la segunda mitad de la temporada", concluyó.