La 44 Copa del Rey Mapfre entra en su fase final con igualdad en todos los frentes

Flota clase ClubSwan 42 - MARÍA MUIÑA/COPA DEL REY MAPFRE

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 44 Copa del Rey Mapfre entra en su fase decisiva después de disputarse este jueves la tercera jornada, que resolvió su Serie Preliminar con una jornada de brisas ligeras e inestables en la bahía de Palma, entrando en juego los descartes para ordenar las clasificaciones hacia la decisiva Serie Final.

Los líderes de la 44 Copa del Rey Mapfre al término de la tercera jornada son los españoles Teatro del Soho San Miguel en Uber ORC B, Project Work en Azulmarino ORC C, Nadir en ClubSwan 42 y Baleària Team RCNP en Baleària Women's Cup; el italiano Vudu en Abanca ORC 0; y el estonio Nola en Sail Racing ORC A.

Tras la regata costera de ayer, la flota regresó al modo barlovento-sotavento para sumar otros dos parciales a sus marcadores. La primera del día activó los descartes y fue aprovechada por el italiano Vudu para sumar su segunda victoria parcial de la semana y hacerse fuerte al frente de la provisional. El Hispania del rey Felipe VI sumó un quinto y un octavo, cayendo de la segunda a la cuarta plaza, a un punto del podio.

Mientras, la tercera jornada no alteró el orden en el top tres de categoría Sail Racing ORC A. El Nola de Taavet Hinrikus consiguió defender su liderato al firmar la mejor tarjeta del día (2+1), lidera por dos puntos al Rán del sueco Niklas Zennström (1+3) y tiene a 10,5 al Elena Nova de Christian Plump (5,5+4).

La entrada en juego del descarte permitió al Teatro del Soho San Miguel deshacerse de los siete puntos sumados en la costera y recuperar el liderato en clase Uber ORC B. El nuevo XR-41 de Javier Banderas ganó las dos pruebas del día para saltar a la Serie Final con un colchón de 8,5 puntos respecto a sus perseguidores.

Por otro lado, el Project Work fue el protagonista de la jornada en clase Azulmarino ORC C. Tras imponerse en la costera del miércoles, el barco de Armando Gutiérrez y patroneado por Javier Padrón aprovechó unas condiciones favorables para su veterano Vrolijk 37 y logró completar la Serie Preliminar en cabeza, empatado a siete puntos con el potente Niramo de Sönke Meier y un punto por delante del Earlybird de Hendrik Brandis.

La tercera sesión en ClubSwan 42 reafirmó el dominio del Nadir. El barco del mallorquín Pedro Vaquer fue segundo en la prueba inicial y anotó su quinta victoria parcial en la siguiente, consolidando su posición al frente de la provisional.

Mientras, tras las 11 mangas de la jornada inaugural, la clase femenina añadió otros 13 cruces en una sesión muy productiva que permitió recuperar el programa previsto: 24 pruebas en dos días. El Baleària Team RCNP de María Bover destaca como el equipo a batir: ha ganado ocho de sus diez cruces hasta el momento, con dos segundos como peores parciales.