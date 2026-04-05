Abián y Azurmendi lideran a España en un Europeo de Huelva de homenaje a Carolina Marín

El equipo español de bádminton en el Campeonato de Europa de Huelva 2026 - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BÁDMINTON

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de bádminton, con Pablo Abián y Clara Azurmendi como figuras destacadas, afronta desde este lunes y hasta el próximo domingo el Campeonato de Europa de Huelva 2026, una cita marcada por la ausencia de Carolina Marín, que recientemente anunció su retirada, en el Palacio de los Deportes que lleva su nombre en su ciudad natal, donde se reunirán más de 200 deportistas de más de una veintena de países.

La andaluza, tres veces campeona mundial, siete veces campeona continental y oro olímpico en Río 2016, era uno de los principales reclamos del torneo, para el que contaba con una invitación y donde se esperaba que volviese a las pistas tras su grave lesión en los Juegos Olímpicos de París. Sin embargo, el pasado 26 de marzo anunció que ponía fin a su carrera deportiva.

A pesar de no competir en su ciudad natal, la onubense recibirá un merecido homenaje antes de la disputa de las finales del domingo en el Palacio de los Deportes Carolina Marín, donde tanto el público como las diferentes instituciones reconocerán su trayectoria histórica, que ha inspirado a muchos a iniciarse en mundo del bádminton.

Sin embargo, España contará con una nutrida representación en Huelva. La donostiarra Clara Azurmendi será la representante española en el cuadro individual femenino, iniciando su andadura desde la primera ronda el lunes ante la suiza Dounia Pelupessy; en individual masculino, el toledano Álvaro Leal comenzará el martes su participación frente al polaco Mikolaj Szymanowski, mientras que el zaragozano Pablo Abián accederá directamente a la segunda ronda, donde se medirá el miércoles al danés Rasmus Gemke, quinto cabeza de serie del torneo.

En dobles masculino, las parejas formadas por Rubén García y Carlos Piris y por Jacobo Fernández y Alberto Perals, buscarán avanzar rondas en un cuadro de gran nivel, mientras que en dobles femenino, competirán las duplas integradas por Paula López y Lucía Rodríguez y por Nikol Carulla y Carmen Jiménez. Por último, en dobles mixto, España estará representada por Rubén García y Lucía Rodríguez, además de Rodrigo Sanjurjo y Nikol Carulla.

El campeonato contará con la presencia de campeones olímpicos, mundiales y volantistas situados entre los diez primeros del ranking mundial. En el cuadro individual masculino destacan nombres como el del danés Anders Antonsen o el de los franceses Christo Popov y Alex Lanier, mientras que en dobles masculino sobresalen parejas de referencia como la formada por Kim Astrup y Anders Skaarup Rasmussen o los propios hermanos Popov. En dobles femenino, estarán las hermanas Stoeva.

La acción comenzará este lunes a partir de las 16.00 horas con los primeros encuentros de dieciseisavos de final en las pruebas individuales, así como los partidos iniciales de octavos de final en dobles mixto. A partir de ese momento, el campeonato se desarrollará de forma ininterrumpida durante toda la semana en tres pistas simultáneas, concentrando los encuentros más destacados en la pista 1.

El martes y el miércoles se completarán las primeras rondas y los octavos de final, mientras que el jueves comenzarán a definirse las rondas finales con la disputa de los primeros cuartos de final, especialmente en las pruebas de dobles. El viernes llegará la lucha directa por las medallas, en una jornada en la que se disputarán los cuartos de final de las pruebas individuales y de dobles, así como las semifinales de dobles femenino y mixto en la pista principal.

El sábado se disputarán las semifinales restantes y se conocerán los primeros campeones de Europa en las finales de dobles femenino y dobles mixto. Ya el domingo, a las 12.00 horas se celebrará la final individual femenina, seguida de la final de dobles masculino y, como cierre del campeonato, la final de individual masculino.