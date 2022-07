Adrian Lock: "Ha sido sufrimiento total, el empujón del público es fundamental"

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de hockey hierba, Adrian Lock, confesó que la victoria (1-0) sobre India este domingo fue de "sufrimiento total" para lograr el pase a cuartos de final del Mundial que se está disputando en el Estadio Olímpico Terrassa, donde el miércoles se medirán con una potente Australia.

"Ha sido igualado, sufrimiento total. Ha estado bien, a veces todo sale bien y otras encuentras obstáculos. Hemos demostrado que hay que seguir luchando, adaptarnos y defender bien. Cada día estoy destacando la importancia de defender bien", dijo en rueda de prensa.

Las 'Red Sticks' sacaron el 1-0 gracias a Marta Segu en el minuto 56 pero, en medio del sufrir, y Lock insistió en la importancia de defender bien. "India es muy buen equipo, lo ha demostrado en los últimos años. Es un equipo que va creciendo y nos ha causado muchos problemas, sobre todo en la primera parte. Pero el aspecto defensivo ha sido fundamental. La segunda parte hemos creado más, hemos jugado más con la bola", afirmó.

"Hemos tenido la experiencia de gestionar los últimos minutos, aunque nos quedamos con 10 y luego con 9. El empujón del público es fundamental", añadió un Lock haciendo el llamamiento a la afición para el cruce ante Australia.

El técnico se refirió al cruce del miércoles y recordó el enfrentamiento en los Juegos Olímpicos el año pasado, partido donde no pudo estar presente por el coronavirus. "La mayor diferencia espero que sea que estaré en el partido y no encerrado en un hotel no se donde en Tokio. Lo que espero de Australia es algo parecido, busca su potencia física para hacer un juego vertical", dijo.

"Hemos cambiado más nosotros, el partido de los Juegos me gustó mucho. Estamos aprendiendo a hacer cada vez partidos más completos, es una potencia mundial", terminó.