Adriana Cerezo: "A París voy a ir a conseguir ese sueño que en Tokio se quedó tan cerca"

"Tengo que pensar en lo que viene y seguir sumando"

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La subcampeona olímpica y número 1 del ranking olímpico de taekwondo Adriana Cerezo asegura que irá a la próxima cita de París 2024 con la intención de dar un paso adelante y lograr la medalla de oro, aprendiendo de errores como el que tuvo en el último Mundial de la especialidad.

"Llevar un buen rendimiento y conseguir los resultados que quiero me va a llevar a clasificar a los Juegos Olímpicos. Y si estoy allí voy a ir a por todo, a conseguir ese sueño que en Tokio se quedó tan cerca", reconoció la taekwondista en declaraciones facilitadas por HSN.

Cerez, subcampeona olímpica en Tokyo 2020 y de apenas 19 años, fue también bronce en el último Europeo y es apodada como 'Niña Maravilla', sobre todo, tras colgarse esaa medalla de plata en la categoría de -49 kilos en la pasada cita olímpica de la capital japonesa.

"El recuerdo de los Juegos Olímpicos son un montón de sentimientos encontrados. Siempre digo que viví el mejor y el peor día de mi vida. El ir a los Juegos ya es cumplir un sueño. El ganar las semifinales y tocar una medalla era lo máximo, pero el perder el sueño de todo deportista, teniéndolo tan cerca, duele mucho", reconoció.

En este sentido, matizó que con el tiempo se valora todo más y mejor. "Luego valoras y obviamente estoy muy contenta por lo conseguido, pero me queda esa puñalada que no me la quito, pero que es necesaria también para seguir con hambre para los próximos Juegos Olímpicos", reiteró.

Cerezo, miembro del HSN Team de la marca de nutrición deportiva y alimentación saludable que la patrocina, aseguró que todavía queda mucho para París 2024 y que sus objetivos más próximos serán el Grand Prix Final de este mes de diciembre y el Mundial de Bakú 2023, que será "clave".

Y es que en el Mundial de México de este mes quedó eliminada en cuartos de final, y la cita no fue como esperaba. "Era el gran objetivo del año y no ha ido como esperaba. Tengo la suerte de que tengo otros campeonatos muy importantes, como el Grand Prix Final, que incluso da más puntos para el ranking olímpico. Ahora mismo tengo que pensar en lo que viene y seguir sumando. No me puedo detener en el error del Mundial", reconoció.

No obstante, la valoración de este año es buena, con 9 medallas conquistadas. "Me he estrenado en muchos campeonatos que no había tenido la oportunidad antes de los Juegos por no entrar en categoría. Estoy muy contenta con los resultados. Estamos haciendo un buen trabajo y espero que también se vaya reflejando en todo lo que está por venir, ya que es un proceso muy largo", auguró.