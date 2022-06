Alberto Fernández y Fátima Gálvez no viajan a Orán por un problema con la documentación de sus armas

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los campeones olímpicos en foso olímpico mixto en Tokyo 2020, Alberto Fernández y Fátima Gálvez, han decidido renunciar a competir en los Juegos Mediterráneos debido a un error administrativo con la documentación de sus armas que les ha impedido volar desde Lisboa hasta la ciudad argelina de Orán, donde se disputa la competición.

El madrileño y la andaluza tenían previsto volar el martes 28 desde Lisboa hasta Orán, pero un problema con la documentación de sus armas les hizo perder el vuelo, lo que, unido a la dificultad para desplazarse hasta la ciudad argelina a tiempo para competir, ha llevado a los dos medallistas olímpicos a no participar.

Fernández ha explicado su decisión en su cuenta de Twitter, donde ha querido "dar las gracias al esfuerzo del COE y de la Real Federación Española de Tiro por hacer todo lo posible en buscar todas las soluciones que están en su mano para poder llevar a cabo el viaje la participación en la competición".

"Un error administrativo sin intención por parte de la policía y de la seguridad del aeropuerto de Lisboa nos ha llevado a tener problemas con la documentación de nuestras armas. Como consecuencia de ello, perdimos el vuelo con destino a Orán", relató Alberto Fernández.

El madrileño añadió que "desgraciadamente no hay ninguna opción viable para las próximas horas" que les permita "llegar al destino con tiempo suficiente para los entrenamientos". "Únicamente hay posibilidad de viajar el viernes por la noche, pero dicha opción nos haría llegar de forma directa a la competición", detalló.

"Tras meditarlo, he considerado que no era la decisión más adecuada para mi rendimiento deportivo, ya que no iba a poder afrontar esta tirada en las mejores condiciones de adaptación al horario, temperaturas, descanso y entrenamientos previos. Y hoy mismo sigo preparándome con la mente y los entrenamientos adecuados para mis próximos objetivos", sentenció Fernández, que deseó suerte a sus compañeros.