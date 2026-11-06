Alemania busca garantizar el Mundial masculino de hockey hielo de 2027 pese al boicot a Rusia

Archivo - 26 May 2019, Slovakia, Bratislava: Russia's goalkeeper Andrei Vasilevskiy fails to save during the 2019 IIHF Ice Hockey World Championship Bronze medal match between Russia and Czech Republic at the Ondrej Nepela Arena. Photo: Vít ?imánek/CTK/dp - Vít ?imánek/CTK/dpa - Archivo

BERLÍN, 6 Nov. (dpa/EP) -

El Gobierno alemán aún busca una solución para garantizar que el Campeonato del Mundo masculino de hockey sobre hielo de 2027 siga su plan establecido y se celebre en Alemania en las fechas previstas, según ha explicado este viernes el portavoz gubernamental, Stefan Kornelius.

En el trasfondo del asunto se halla la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de revocar la suspensión impuesta por la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) a la selección rusa de cara al Mundial, torneo que está previsto que se dispute del 13 al 30 de mayo en las ciudades de Düsseldorf y Mannheim.

El Ejecutivo germano, tras haber mantenido conversaciones con la Federación Alemana de Hockey sobre Hielo (DEB) y la propia IIHF, tiene la intención de apoyar a ambas y, al parecer, también se buscará una solución por vía diplomática para que Rusia no participe en el Mundial.

"Nuestro objetivo debe ser celebrar los torneos según lo previsto", ha dicho Kornelius. "Sin embargo, dados los boicots que se producirían si se permitiera la participación de Rusia, esto sería prácticamente imposible. Por lo tanto, ahora queremos explorar opciones a través del diálogo para garantizar que el torneo pueda celebrarse", ha añadido.

La postura del TAS de revocar la decisión de la IIHF, vigente desde el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, ha causado incomprensión no solo en Alemania. Numerosos países han anunciado su intención de boicotear cualquier posible partido contra Rusia y varios patrocinadores del Mundial avanzaron su retirada si se permite que Rusia participe.

La DEB reconoció haber sopesado la renuncia a organizar este Mundial de 2027 y trató la situación con el Gobierno alemán. "Mi preocupación es que resolvamos la situación del hockey sobre hielo cuanto antes. Los anuncios de retirada de muchas federaciones han ejercido una presión considerable sobre el deporte. El Gobierno apoya a la DEB en sus esfuerzos por alcanzar una solución amistosa", ha concluido Kornelius.