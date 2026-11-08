Alemania descarta una posible cancelación del Mundial de hockey sobre hielo por la inclusión de Rusia

DÜSSELDORF (ALEMANIA), 8 (dpa/EP)

Alemania descartó este domingo la opción de no acoger el Campeonato del Mundo de Hockey sobre Hielo del año 2027 debido a la posible inclusión de Rusia tras la sentencia favorable del Tribunal de Arbitraje Deportivo del mes pasado, según informó la federación germana de este deporte.

"Queremos celebrar el Campeonato del Mundo en Alemania el próximo año, y soy muy optimista de que lo lograremos", aseguró Frank Lutz, presidente de la Federación Alemana de Hockey sobre Hielo (DEB), a los periodistas.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dictaminó el mes pasado que Rusia podría volver a participar en competiciones internacionales de hockey sobre hielo a pesar de su prolongada guerra en Ucrania. El fallo podría tener implicaciones para otros deportes después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) abriera el año pasado la puerta al regreso de Rusia al ámbito deportivo.

La Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) argumentó que, por motivos de seguridad, Rusia aún debía ser excluida, pero Rusia apeló y ganó ante el TAS. Lutz y el Gobierno alemán consideraron entonces la posibilidad de devolver los derechos de organización del evento de mayo de 2027, pero la venta de entradas continuará ahora según lo planeado. Una retirada conllevaría sanciones económicas y podría perjudicar la candidatura de Múnich para los Juegos Olímpicos.

La IIHF declaró recientemente que seguiría una vía diplomática tras el fallo del TAS, lo cual Lutz dijo acoger con satisfacción. Los informes de los medios indican que se está persuadiendo a Rusia para que se retire después de que algunas naciones y patrocinadores amenazaran con un boicot.

"Tenemos siete u ocho países que han declarado que no quieren jugar contra un equipo ruso en el campeonato mundial. Eso hace imposible un Mundial de 16 países", explicó Lutz. "El fallo del TAS obliga a la IIHF a readmitir a Rusia y eso es algo que rechazamos por muchas razones. La política alemana también lo rechaza", añadió al respecto. Una de las opciones disponibles es que Alemania niegue los visados a los jugadores rusos.