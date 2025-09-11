Las altas temperaturas en Tokio adelantan el inicio de las primeras pruebas de ruta del Mundial de Atletismo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pruebas de ruta de los Campeonatos del Mundo de Atletismo al Aire Libre que acogerá Tokio desde este sábado se adelantarán 30 minutos sobre su horario inicial "debido a las elevadas temperaturas previstas, que podrían suponer un riesgo para la salud y la seguridad de los atletas", según informó este jueves World Athletics.

De este modo, la nueva hora de salida para los 35 kms marcha femenina y masculina del sábado 13 de septiembre, el maratón femenino del domingo 14 de septiembre y el maratón masculino del lunes 15 de septiembre pasará de las 8.00 a las 7.30 horas, las 00.30 hora peninsular española.

La hora de salida de las pruebas en ruta se había fijado inicialmente para las 8.00, "considerando las condiciones climáticas, los aspectos operativos y la necesidad de maximizar la asistencia de espectadores", recordó el ente rector del atletismo. "Sin embargo, a pesar de que el Campeonato del Mundo está programado para mediados de septiembre, cuando se esperaba que las temperaturas fueran más bajas que durante el verano en Tokio, este año las temperaturas se han mantenido en los niveles de mediados de verano", puntualizó.

Por ello, la federación y los organizadores, en consulta con el Departamento de Salud y Ciencia de World Athletics, han tomado esta decisión, "que prioriza la salud y la seguridad de los atletas" y que se les ha comunicado "con la mayor antelación posible para que puedan prepararse y adaptarse a la nueva hora de inicio". "Tanto World Athletics como el Comité Organizador están plenamente comprometidos con que el Mundial sea la mejor experiencia posible para los atletas y un evento exitoso", sentenció el organismo que preside Sebastian Coe.