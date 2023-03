Álvaro Romero, 13º en los Mundiales de SBX de Bakuriani (Georgia)

El excampeón del mundo Lucas Eguibar se cayó en la preserie y fue 33º



MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'rider' Álvaro Romero fue el representante español mejor posicionado en los Mundiales de SBX de Bakuriani (Georgia), con su decimotercer puesto en unas pruebas en las que el excampeón mundial en 2021 Lucas Eguibar se cayó a las primeras de cambio y terminó en la 33ª posición final.

A sus 19 años, Álvaro Romero tuvo que pelear en la serie más complicada de la prueba de cuartos de final y, pese a llegar a estar en posiciones de acceso a las 'semis', fue eliminado para firmar esa meritoria 13ª posición.

Romero, en octavos de final, quedó segundo por detrás del italiano Omar Visintin pero por delante del alemán Leon Beckhaus y el checo Jakub Zerava, con una bajada sólida y sin fallos para el español, que debutaba en unos Mundiales absolutos.

En la siguiente ronde de cuartos se topó de nuevo con Visintin, con el actual líder de la Copa del Mundo, el alemán Martin Noerl, y el estadounidense Nick Baumgartner. Empezó en la parte trasera, fue a más para situarse segundo pero, en los últimos giros y peraltes, fue superado para finalizar cuarto su serie.

"Estoy muy contento, hemos hecho una preserie por la mañana y ha sido una pena haber tenido que coincidir con Lucas. En octavos he hecho una muy buena carrera poniéndome segundo hasta la línea de meta y en la prueba de cuartos de final he llegado a ponerme segundo pero por detrás venían muy rápido y finalmente me han pasado. Estoy satisfecho, una pena no haber pasado a las semifinales", reconoció Romero.

Por su parte, Toni Toledo y Bernat Ribera cayeron previamente en sus series de octavos de final y Lucas Eguibar, la gran esperanza de Spainsnow, no tuvo suerte y se cayó en la preserie en la que también se encontraba Álvaro Romero, quedando fuera del resto de competición.

El director deportivo de la Real Federación Española Deportes de Invierno, Olmo Hernán, negó que fuera "un mal día". "Se espera siempre mucho de Lucas porque sus resultados son históricos, pero también es humano y el nivel es alto y puede fallar", matizó.

"Este top 13 de Álvaro Romero es un gran resultado para él y le genera una experiencia muy positiva para próximas competiciones. De hecho, sólo ha habido dos juniors en el 'Top 15', una prueba del gran trabajo hecho desde la base. Se ve la progresión de todo el equipo de SBX y se ha demostrado que tenemos un gran futuro con el resto de deportistas españoles de su grupo de edad", celebró.