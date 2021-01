Ander Mirambell, 15º en Copa de Europa y 17º en Copa del Mundo en la doble cita de Winterberg

Mirambell: "Os juro que en diciembre no podía ni andar, no sé como lo he hecho para llegar aquí"

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de skeleton Ander Mirambell ha finalizado en 15º puesto la Copa de Europa y 17º en la Copa del Mundo en la doble cita celebrada en el circuito de Winterberg (Alemania), en su regreso a la competición tras la lesión de finales de 2020.

Mirambell, sin competir por esa lesión desde el pasado noviembre, firmó su mejor resultado en la competición global desde la temporada 2017-2018 y encara con muy buenas sensaciones la segunda mitad de la temporada.

"Os juro que en diciembre no podía ni andar ni apenas girarme en la cama. No sé como lo he hecho para llegar aquí", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo de prensa.

En la primera manga (57:41, decimosexto) hizo "una de esas 'bajadas mágicas'". "He compensado una salida no demasiado rápida con un pilotaje que me ha llevado a lograr la cuarta mejor velocidad punta (128,06 km/h). No puedo pedir más", se sinceró.

El catalán agradeció a Bernat Buscà y Mónica Solana su "magnífico trabajo" con la preparación física, y a la doctora Pomés, del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, que pautó "extraordinariamente" el trabajo de este mes para volver bien tras la lesión.

"Venía con la idea de ser competitivo, y salgo de Winterberg con la satisfacción de haber cerrado una de mis mejores actuaciones de los últimos años", argumentó.

En la segunda bajada, Ander Mirambell ha detenido el crono en 57.24 (17º) para un acumulado de 1:54.65 que le ha dado el 17º lugar en Copa del Mundo, 15º entre los participantes europeos de la Copa de Europa.

"Nos ha faltado arriesgar con los reglajes, lo que nos ha restado velocidad punta en la parte final, y además he cometido un error en la entrada de la curva 9 que me ha impedido encarar mejor la zona del laberinto", apuntó.

"Con todo, me quedo con una buena parte intermedia del circuito y, por supuesto, con el resultado: batir al equipo suizo, con la de recursos que tienen -que incluyen circuito propio-, es realmente importante. Además, el trineo está respondiendo a la perfección", concluyó.

A partir de ahora, Ander Mirambell acudirá a la sexta cita de la Copa del Mundo, el próximo viernes 15 de enero, sobre el hielo natural del histórico circuito de Saint Moritz, en Suiza.