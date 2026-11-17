La APDM premiará a 'Conexión Vintage', dirigido y presentado por Paco Grande, en su XI Gala de Premios. - APDM

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) reconocerá en la XI Gala de sus Premios, que se celebrará el próximo 25 de enero en el Auditorio Mutua Madrileña de la capital de España, al programa de Teledeporte 'Conexión Vintage', dirigido y presentado por el periodista Paco Grande.

El galardón de la APDM no responde únicamente a la longevidad del espacio nacido en octubre de 2012 sino a una "determinada manera de entender el periodismo" que recupera el pasado, lo documenta y contextualiza para convertirlo en "fuente de conocimiento de las nuevas generaciones", indican los organizadores.

Cuando Conexión Vintage apareció en Teledeporte, RTVE explicó que su propósito sería recuperar documentos históricos de fútbol, ciclismo, atletismo, tenis o deportes de invierno y permitir a los espectadores revivirlos.

La primera emisión, el 19 de octubre de 2012, viajó hasta el Mundial de Brasil de 1950, donde España consiguió el cuarto puesto, entonces su mejor clasificación en una Copa del Mundo. El origen del programa se remonta a unas breves piezas de apenas unos minutos que Paco Grande realizaba para Estudio Estadio bajo el título de 'El Ojeador'.

Con el archivo de Televisión Española, el mayor depósito audiovisual de la historia contemporánea del deporte español, Conexión Vintage ha construido historias entre miles de horas de grabaciones y filmaciones para acercarlas a los espectadores.

El programa no se limita a volver a emitir imágenes antiguas. Grande lo explicó cuando preparaba una de las series dedicadas al exfutbolista Enrique Castro 'Quini': "No pretendemos descubrir la historia de ningún personaje ni de ningún hecho que haya pasado en el deporte español".

En mayo de 1988, por encargo de José Ángel de la Casa, realizó un extenso reportaje sobre la retirada de Santillana, y en 1991, solicitado por Joaquín Sánchez, recopiló para 'Grada Cero' todas las finales de Copa disponibles hasta entonces. Conexión Vintage proporcionó finalmente continuidad y formato a esa vocación. "Sin quererlo se ha convertido en un referente", reconoció Grande cuando el espacio apenas llevaba tres años en antena.

QUINI, IRIBAR Y MALTA

Por sus emisiones han vuelto a cobrar vida algunos de los grandes personajes y acontecimientos del deporte español. El histórico 12-1 a Malta fue recuperado apenas dos meses después del nacimiento del programa; José Ángel Iribar ha protagonizado un extenso trabajo documental y Quini necesitó cinco entregas, el récord del programa, para reconstruir su dimensión deportiva y humana.

Precisamente al hablar del delantero asturiano, Grande resumió una de las razones que explican su trabajo: "No quiero que se olvide a todos esos deportistas porque el tiempo se lleva todo".

Conexión Vintage tampoco se ha encerrado en el fútbol. Atletismo, ciclismo, tenis, automovilismo o deportes de invierno han encontrado acomodo en un archivo en el que conviven campeones universales con protagonistas que corrían el riesgo de desaparecer del recuerdo popular.

En 2026 dedicó una de sus producciones a Carmen Valero, cincuenta años después de que se convirtiera en Montreal 1976 en la primera atleta española participante en unos Juegos Olímpicos y tras haber conquistado dos títulos mundiales de campo a través.

También este año el programa ha reunido todas las finales de la Copa desde 1902 hasta 2025, casi seis horas de archivo en las que desfilan los 'once aldeanos' del Athletic, Di Stéfano, Kubala, Cruyff, Maradona, Luis Aragonés, Messi o Cristiano Ronaldo.

Y Conexión Vintage ha vuelto a enlazar pasado y presente con motivo del regreso de la Fórmula 1 a Madrid, recuperando los grandes premios de España disputados en el Jarama en 1977 y 1981, este último ganado por Gilles Villeneuve.

LA MEMORIA NO ES NOSTALGIA

Las nuevas generaciones han crecido en un ecosistema en el que cualquier gol, carrera o canasta puede recuperarse segundos después de producirse.

Durante buena parte del siglo XX no fue así. Innumerables imágenes permanecieron almacenadas durante décadas y algunas apenas volvieron a verse hasta que alguien decidió buscarlas.

Gracias a ese trabajo, un joven puede hoy descubrir quién fue Joaquín Blume, ver competir a Bahamontes, comprender la dimensión de Iribar o Quini, acercarse a la España deportiva de los años cincuenta o conocer a Carmen Valero no solo mediante una estadística sino contemplándolos competir y escuchando las voces de su tiempo.

Los éxitos actuales no nacieron de la nada: antes de los campeones de hoy hubo otros deportistas, entrenadores y generaciones que construyeron el camino. Conservar sus imágenes significa conservar también una parte de la historia social de España.

Frente a una información deportiva dominada cada vez más por la velocidad, la polémica y el consumo inmediato, Conexión Vintage exige investigación, documentación, visionado, selección y edición. Paco Grande, después de una extensa trayectoria en RTVE, continúa considerándose esencialmente reportero y encontró en este espacio su territorio natural.

El Premio APDM 2026 quiere reconocer ese trabajo y esa perseverancia, pero también una forma de hacer periodismo que se resiste a aceptar que la actualidad de hoy condene al olvido lo sucedido ayer. Desde 2012, Paco Grande entra una y otra vez en la memoria audiovisual de RTVE para rescatar esas historias y devolvérselas a los espectadores.