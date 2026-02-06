Aplazado el Nacional Master de Cross de Hornachuelos (Córdoba) por la situación meteorológica

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) anunció este viernes el aplazamiento del Campeonato de España de Campo a Través de la categoría Master que iba a acoger este domingo 8 de febrero la localidad cordobesa de Hornachuelos por la situación meteorológica y "en beneficio de la seguridad colectiva".

"Ante la evolución de la situación climatológica en la provincia de Córdoba durante los últimos días, y tras un seguimiento constante de la misma en coordinación con las autoridades públicas competentes, el Comité Ejecutivo de la RFEA ha adoptado, con carácter de urgencia, la decisión de aplazar la celebración del Campeonato de España Master de Campo a Través", señaló el organismo en un comunicado.

La RFEA recalcó que, "de acuerdo con las valoraciones técnicas realizadas conjuntamente con las autoridades locales y autonómicas", se ha considerado que las actuales condiciones en la zona "no permiten garantizar el desarrollo de la competición en condiciones adecuadas de seguridad".

"La RFEA quiere subrayar que la protección de la integridad física y la seguridad de todas las personas que forman parte de nuestro deporte, atletas, entrenadores, jueces, personal técnico y organizativo, así como público asistente, es una prioridad absoluta e irrenunciable. Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar, pero entendemos que, en las circunstancias actuales, no resulta posible organizar el campeonato sin asumir riesgos incompatibles con los criterios de seguridad exigibles", añadió.

La federación indicó igualmente que, en colaboración con la Federación Andaluza de Atletismo, el Ayuntamiento de Hornachuelos y las autoridades competentes, ya está trabajando para determinar la fecha más adecuada para la celebración de este evento y que lo comunicará "a la mayor brevedad posible". "Agradecemos la comprensión, colaboración y responsabilidad de todos los implicados ante una decisión adoptada exclusivamente en beneficio de la seguridad colectiva", .