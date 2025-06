Ariane Toro se queda sin bronce en el Campeonato del Mundo de judo

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La española Ariane Toro Soler ha quedado quinto este sábado en la categoría de -52 kg durante el Campeonato del Mundo de judo, que se está disputando en Budapest (Hungría), tras perder frente a la húngara Roza Gyertyas en el combate definitivo por uno de los bronces.

Desde el Cuadro D, Toro evitó los treintaidosavos de final por 'ranking'. En dieciseisavos ganó (-/0/- vs 1/0/2) a la marroquí Soumiya Iraoui, en octavos venció (-/0/- vs 1/0/-) a la italiana Odette Giuffrida y en cuartos batió (-/0/2 vs -/0/-) a la japonesa Kisumi Omori.

Sin embargo, en semifinales, la judoca bilbaína perdió (1/0/- vs -/0/-) ante la kosovar Distria Krasniqi; y más adelante, en la pelea por la medalla bronceada, Toro también cayó (-/2/- vs -/0/-) contra la magiar Gyertyas sobre el tatami del Papp László Arena.