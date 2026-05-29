La Armada Española estrena el 'Hispania', su nuevo velero de alta competición - INFOSAILING

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Desde este fin de semana, la Armada Española contará con un renovado velero de alta competición, el 'Hispania', que debutará en el 53º Trofeo Conde de Godó OOA de Barcelona, el campo de pruebas antes de buscar el título en la Copa del Rey MAPFRE de Palma, donde el Rey Felipe VI podría competir a bordo.

Anteriormente conocido como 'Quantum Racing' y más tarde como 'Vesper', el 'Hispania' es un TP52 construido en 2008 que acumula a sus espaldas una exitosa trayectoria internacional en la vela de alta competición, y en su palmarés figuran dos campeonatos del mundo y victorias en prestigiosas regatas de Europa, Estados Unidos y el Caribe.

La embarcación ha sido sometida durante los últimos años a importantes mejoras tecnológicas y estructurales que le han permitido mantenerse entre los mejores de las clases TP52, PAC52 y GL52, pero en este 2026 estrena nueva cara para aspirar todavía a más.

Un trabajo obra de David Mas y Javier Cela, que han entregado a la Armada Española una embarcación en la que se han conjugado la tecnología y la capacidad técnica del sector náutico español.

David Mas cuenta con más de 35 años de experiencia internacional en velería y dirección de obra y dirige David Mas Yacht Equipment S.L., empresa especializada en servicios técnicos para embarcaciones de gran eslora. Por su parte, Javier Cela es arquitecto naval formado en Southampton y director de Rompeolas Eventos S.L., y puede presumir de una destacada trayectoria en diseño y construcción náutica, así como una amplia experiencia en el sector marítimo.

El barco ha sido preparado en los astilleros de Nautors Swan dirigidos por Oscar Ibañez, en Badalona, actualmente uno de los principales centros de Refit de Europa con amplia experiencia en la preparación en este tipo de embarcaciones, allí mismo apoyados por su infraestructura se ha realizado la botadura y los primeros entrenamientos con la tripulación.

El capitán de navío y delegado de Vela de la Armada, Ricardo Álvarez-Maldonado, explicó las connotaciones de la nueva denominación de la embarcación. "La Armada española está orgullosa de volver a usar el nombre de 'Hispania' en este barco, que, a pesar de su edad, se encuentra en muy buenas condiciones tras su puesta a punto", manifestó.

"El primer 'Hispania' fue un barco mítico en instrucción y formación, por donde pasaron tras cumplir el servicio militar destacadas figuras de la actualidad de la vela española. Apostamos por la continuidad en la formación de nuevas generaciones y esperamos que nos dé muchas alegrías", finalizó.

Ahora, el 'Hispania' hará su reestreno en el 53º Trofeo Conde de Godó OOA en la clase ORC, y en el mes de julio estará en la 44ª edición de la Copa del Rey MAPFRE, posiblemente patroneado por el Rey Felipe VI.