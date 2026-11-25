Arnau Lledó afronta el Dakar 2027 con Honda en la estructura italiana RS Moto - NEKO

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Arnau Lledó ha presentado este miércoles en Taradell (Barcelona) el nuevo proyecto deportivo con el que competirá en el Rally Dakar 2027 a bordo de una moto Honda dentro de la estructura italiana RS Moto, cerrando así su anterior etapa en el equipo Pedregà.

Según ha informado su equipo en un comunicado, el catalán realizará la próxima semana en Italia el primer test con su nueva montura para iniciar la adaptación técnica y el trabajo conjunto con la escudería transalpina.

"Después de haber compartido una gran etapa con Pedregà, un equipo con el que hemos vivido muy buenos momentos, hemos decidido hacer un cambio y empezar una nueva aventura con la estructura italiana RS Moto, con la que competiremos con una Honda", ha explicado el piloto.

Lledó ha subrayado la importancia de estas primeras jornadas de pruebas sobre el terreno para llegar con garantías a la cita africana tras su presentación en el centro cultural Can Costa i Font. "Tenemos previsto hacer el primer test de moto en Italia, donde empezaremos a trabajar y a conocer mejor esta nueva etapa", ha señalado en relación con una preparación que se centrará en la fiabilidad y la constancia.

Competirá en el Rally Dakar 2027 con el equipo italiano RS Moto Racing sobre una Honda, tras abandonar su debut en el Dakar 2026, a lomos de una KTM del equipo 'Pedregà Team', por una fractura en el tobillo durante la décima etapa.

La edición de 2027 del Rally Dakar se celebrará del 9 al 23 de enero sobre un recorrido que unirá Portugal y Marruecos, con paso por territorio español durante el enlace hacia África, y que contará con un prólogo y doce etapas entre la salida en Loulé-Faro y la meta en Marrakech.

Ante este reto, el objetivo principal del piloto para las próximas semanas consiste en completar la adaptación a la motocicleta japonesa y gestionar cada jornada de competición con regularidad para alcanzar la línea de meta.