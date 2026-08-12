Attaoui, Barroso, Delgado e Inés López se clasifican para sus finales del Europeo de Atletismo

Mohamed Attaoui durante los 800 metros del Europeo de Birmingham 2026 - Europa Press/Contacto/Stefanos Kyriazis

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los españoles Mohamed Attaoui y David Barroso, en 800 m, Jesús David Delgado, en 400 metros vallas, e Inés López, en disco, se clasificaron este miércoles para sus respectivas finales en el Europeo de Atletismo al Aire Libre que se está disputando en Birmingham (Reino Unido).

Attaoui y Barroso pelearán el jueves por la tarde por las medallas en el 800 metros después de superar unas exigentes semifinales, sobre todo la del primero, que tuvo que lidiar con la carrera más rápida de la historia de un campeonato continental, según apuntó la RFEA.

Attaoui supo competir en una semifinal donde su ganador, Mark English batió el récord de los campeonatos con 1:43.49. El cántabro volvió a exhibir su buen final para acabar cuarto con un crono de 1:43.82, la mejor marca de un español en la historia de los Europeos y la mejor suya de la temporada, y meterse por tiempos.

"He corrido muy inteligente, como a mí me gusta, desde atrás, dejando acelerar a los rivales. Creo que he mejorado muchísimo mi táctica, sin atacar muy bruscamente a 300 metros. Poco a poco me he colocado ahí cuarto o quinto, he aguantado hasta la última recta, donde me veía con muchísimas fuerzas, incluso ganando la carrera, pero no tuve mucho espacio. Lo importante es que me estoy en la final y mañana a soñar y a por todos", indicó Attaoui en declaraciones facilitadas por la RFEA.

Por su parte, el extremeño Barroso, actual campeón de España, se clasificó para la final en su primer Europeo al hacerlo de forma directa al terminar en la tercera posición de su carrera con un tiempo de 1:44.96.

"Estoy muy contento, hoy me he visto con mucha mejores sensaciones y creo que me he colocado mejor y me he comido menos viento y menos metros por fuera. En los últimos metros he llegado con un pelín más de fuerza y ahora espero tener las mismas o mejores sensaciones en la final. El objetivo era pasar a la final, lo he conseguido y ahora a soñar en grandes y a pelear por las medallas, que sería un sueño, pero que sabemos que es muy complicado", apuntó Barroso.

Además, en la clasificación de lanzamiento de disco femenino, la campeona de España, Inés López, se metió en la final con la sexta mejor marca, 61.45 metros, nueva marca personal y mejor lanzamiento de una española en un Europeo. La madrileña será la segunda española en una final europea tras Sabina Asenjo, que fue duodécima en 2022 en Amsterdam (Países Bajos).

"Llevo todo el día muy convencida de que puedo estar en la final, toda la semana visualizando mi lanzamiento día y noche. He notado la presión y un poco menos suelta, pero es que es otro nivel. El primer lanzamiento no ha sido terrible, pero se salió el sector, y en el segundo ha salido bien y sé que queda bastante más que puedo dar, pero contenta con la marca, que al fin y al cabo es mejor marca personal", indicó.

El último atleta español que se clasificó para una final fue Jesús David Delgado en los 400 metros vallas. El plusmarquista nacional fue tercero en su semifinal con un tiempo de 48.37, también el mejor de un español en un Europeo y que le valió para pasar por tiempos.

"Estoy contento, calculaba que se pasaría con 48 y medio, así que el trabajo está hecho y pensando ya en la final. Me siento bien, he corrido como suelo correr, pero en la final tengo que salir más rápido y más valiente. Las sensaciones han sido buenas", admitió el velocista.

Además, Paula Sevilla y Ana Prieto estarán en las semifinales de los 400 metros junto a Blanca Hervás, exenta de esta ronda por estar dentro de las 12 primeras del 'Road to Birmingham', misma situación en los 200 metros para Jaël-Sakura Bestué y Esperança Cladera, a las que acompañará Alba Borrero tras superar las series.