Audrey Pascual se lleva un oro en gigante y dos medallas más en la Copa del Mundo de Meribel

Archivo - La esquiadora española Audrey Pascual durante una competición - Europa Press/Contacto/Martin Metelko - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual continúa con su gran temporada en la Copa del Mundo de Esquí Paralímpico 2025-2026 y volvió a brillar en la cita celebrada en la estación francesa de Meribel, donde sumó tres nuevas medallas, entre ellas un oro en gigante.

La deportista madrileña de 21 años continúa afinando su puesta a punto para su debut dentro de algo más de un mes en los Juegos Paralímpicos de Milán y Cortina d'Ampezzo y saboreó los tres escalones del podio para elevar a 13 ya las medallas conquistadas esta campaña en el prestigioso circuito.

Y además Pascual lo hizo de menos a más, empezando por un tercer puesto en el eslalon que abrió esta cita y donde fue superada por su gran rival, la alemana Anna-Lena Forster, que dominó con mucha autoridad las dos mangas, y la finlandesa Netta Kirivanta.

La española se quedó muy lejos, pero mejoró sus prestaciones en los dos gigantes siguientes. En el primero del jueves, no pudo con la germana, inalcanzable en el primer descenso, donde aventajó en casi cuatro segundos a la esquiadora de la RFDEI y la Fundación También. Sin embargo, la segunda bajada fue de la madrileña, aunque insuficiente para mejorar su plata.

Pero el cierre de esta Copa del Mundo fue exitoso para Audrey Pascual, que se llevó el triunfo beneficiándose también del error de Forster que no pudo ni siquiera acabar la primera manga. Pese a ello, la española no cometió fallos y se llevó la victoria para mantener su liderato en la general de la especialidad de gigante y recortarle puntos en la general total a la alemana que le saca 140 puntos a falta de las citas de Tignes (Francia) y Veysonnaz (Suiza).

También compitió en Meribel la otra esquiadora que irá a los Juegos Paralímpicos, la joven María Martín-Granizo, que compite en la categoría de deportistas de pie y que sigue cogiendo experiencia. La leonesa fue séptima en el eslalon y undécima en uno de los gigantes, sin poder acabar el otro.