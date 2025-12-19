Ayoub Ghadfa: "La burbuja de los Juegos siempre pasa"

El boxeador español Ayoub Ghadfa Drissi en la alfombra roja de la XX Gala del COE. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El boxeador español Ayoub Ghadfa, subcampeón olímpico en Paris 2024, explica que la "burbuja de los Juegos siempre pasa", que "dura un tiempo" y que después ya la gente "no te reconoce igual", algo que es "triste" pero algo que afecta a todos los "deportes minoritarios", además habla sobre la recuperación de su lesión, que no le ha impedido estar "motivado y con ganas de volver a rendir y de competir".

"La burbuja de los Juegos siempre pasa. Dura un tiempo, pero luego pasa y ya la gente no te reconoce igual. Es triste, pero en los deportes minoritarios es así. Es normal, pero habría que intentar dar más visibilidad e intentar apoyar más a los deportes minoritarios para que podamos estar siempre respaldados y apoyados durante todo el año, aunque no sea Olímpico", afirma el boxeador español, plata en Paris 2024, en una entrevista concedida a Europa Press.

Un Ayoub Ghadfa que se encuentra lesionado del bíceps de su brazo izquierdo, algo que le está afectando ya que debe ser "consciente de la realidad", de que no puede lesionarse y al día siguiente volver a los entrenos. "Para asimilar la realidad hay que tener en cuenta todo eso y saber que los procesos de recuperación tienen unos tiempos que hay que cumplir", añade.

Una lesión que se produjo en su primer combate del Mundial de Dubái, un campeonato para el que estaba "motivado y con ganas de volver a rendir y de competir". "Hacía mucho que no competía. No pudo ser, por problemas físicos, porque al final no puedes controlar eso. Una ruptura en medio del combate no me permitió seguir, era inviable. Ahora, hay que intentar estar tranquilo y saber que pronto volveremos a dar guerra", desea.

Sobre su recuperación, el actual subcampeón olímpico en +92kg confiesa que debe ir "poco a poco" y teniendo siempre "el foco" en un objetivo "a largo plazo". "Aunque el largo plazo no es algo que te motive a levantarte y a estar dándolo todo todos los días, debo tener metas a corto o medio plazo, para poder regresar lo mejor posible. Toca darlo todo y tener esa motivación para estar ahí", agrega.

En cuanto al año 2026, Ghadfa quiere ir "paso a paso". "Primero me toca recuperaré, luego ya iré de competición a competición. Intentaré estar recuperado lo antes posible, pero sobre todo lo mejor posible. Todos los años son importantes, los JJOO es una competición más en ese sentido. Es como un Mundial o un Europeo, simplemente es más complicado clasificarse. Pero al final, todos los años suelen haber las mismas competiciones y se plantean y se preparan", concluye.