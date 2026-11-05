Baqueira Beret invierte 24 millones en renovar la cota 1.800 y estrena el telesilla Mirador

Estación de esquí de Baqueira Beret, en la Val d'Aran (Lleida, Catalunya) - BAQUEIRA BERET

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Baqueira Beret ha invertido 24 millones de euros en la transformación integral de la cota 1.800 y en la colocación del nuevo telesilla desembragable Mirador de cara a la temporada 2026-2027, que prevé su apertura del 28 de noviembre al 4 de abril con una oferta de 175 kilómetros esquiables.

La principal novedad de la estación aranesa ha sido la puesta en marcha del nuevo telesilla Mirador de seis plazas, de la línea D-Line de Doppelmayr, que sustituye al anterior remonte de 1990 y alcanza una capacidad de transporte de 3.000 personas por hora a lo largo de un recorrido de 2.441 metros hasta la cota 2.469, elevando la capacidad global del dominio en un 16 % hasta los 74.123 usuarios por hora.

Asimismo, el complejo ha reestructurado por completo la zona central de Baqueira 1.800 con la reubicación del área de debutantes, la retirada del telesquí Rabadà y la colocación de dos cintas dobles y una cinta peatonal cubierta XXL, lo que ha permitido incrementar la capacidad de transporte de este sector específico de 8.300 a 17.040 personas por hora.

En el aspecto deportivo, el dominio de 132 trazados ha sumado las nuevas pistas rojas Chicòia y Parpalhòla en el sector de Era Coma, además de remodelar diversos tramos en Mirador, Cara Norte y Lebre, y trasladar las cintas retiradas de la cota 1.800 a la zona de principiantes de Beret, donde se ha abierto la nueva pista Gireta.

Para optimizar la preparación de la nieve, la estación ha instalado siete nuevos innivadores y ha redistribuido los existentes en Baqueira 1.800, al tiempo que ha incorporado dos nuevas máquinas pisapistas PistenBully PB800 de alta capacidad, una de ellas con cabrestante para trabajos en zonas de alta pendiente, e infraestructuras de paravientos y anclajes.

En el ámbito de servicios, Baqueira Beret ha transformado el antiguo refugio San Miguel de Bonaigua en el nuevo Xalet d'Àneu y ha renovado la oferta gastronómica en Argulls, además de poner en funcionamiento una página web optimizada para dispositivos móviles y nuevas utilidades digitales en su aplicación oficial como el registro de descensos y la localización en directo.

Por último, el complejo ha organizado una serie de jornadas promocionales en Madrid y Barcelona a lo largo del mes de noviembre para acercar las novedades al público de las ciudades antes del comienzo de la campaña, que mantendrá abierta la preventa de su abono de temporada BaqueiraPASS con descuentos hasta el 1 de noviembre.