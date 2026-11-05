El Bernabéu se transforma para la NFL: 12 metros más largo y 14 personas desde Estados Unidos para cuidar el césped

Estadio Santiago Bernabéu, antes del encuentro de la NFL 2026. - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Estadio Santiago Bernabéu ultima ya los preparativos para albergar el partido de la NFL de este domingo (15.30 horas) que enfrenta a Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons, con una transformación que incluye un equipo desde Estados Unidos de 14 personas para cuidar el césped de un campo que ha tenido que extender sus fondos 6 metros en cada extremo.

"Este estadio es, sin duda, una maravilla como instalación". Así resumió Nick Pappas, director de campo de la NFL, al feudo que acoge los partidos como local del Real Madrid y que, como ya ocurrió por primera vez el año pasado, sufre una transformación radical para ser sede de unos de los nueve partidos internacionales de la liga estadounidense de fútbol americano.

Los Bengals y los Falcons cogen el testigo de los Dolphins y los Commanders para protagonizar la fiesta de la NFL en Madrid, y lo harán en un escenario diferente al que se encuentran Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior y compañía en Liga y Champions. Y los cambios más relevantes no los verán los aficionados.

Esta revolución está en las entrañas del estadio, con un vestuario construido a medida para los Falcons, que serán visitantes, y otro adaptado para los Bengals, que ocuparán el espacio en el que se cambian los jugadores del Real Madrid.

"Este es nuestro segundo año en Madrid. El primer año hicimos muchas obras: instalamos duchas, puertas que antes no estaban, accesos que no existían. Realizamos muchas adaptaciones de las que ahora podemos sacar partido", dijo un portavoz de la NFL.

En la zona de los Falcons, el suelo es nuevo y se han instalado taquillas provisionales, porque con las del vestuario visitante no era suficiente. "Obviamente, 25 taquillas para un equipo de fútbol no dan para nuestros 60 o 63 jugadores el día del partido. Así que hemos colaborado muy bien con el equipo de Madrid; tienen un equipo excelente. Este año es un poco más fácil porque ya conocemos el plan, podemos perfeccionarlo y mejorarlo", celebraron desde la competición.

Los Bengals sí ocuparán el vestuario del Real Madrid y podrán cambiarse donde lo hacen habitual mente Thibaut Courtois, Mbappé o Yan Diomande, aunque también hubo que incluir algunas de esas taquillas provisionales para que cupieran todos los jugadores. "Nuestro objetivo es que todo tenga buen aspecto y que la gente se sienta a gusto", defendieron.

Aunque la revolución más vistosa y llamativa ocurre una vez se cruza el, también modificado, túnel de vestuarios. El Bernabéu ya presenta los habituales postes de gol en forma de 'Y' en un vibrante color amarillo. Y los límites del campo ya se intuyen por la primera capa de pintura, así como los nombres y escudos de cada franquicia en cada uno de los fondos. Todo ello para "dar vida a la imagen de marca" de la NFL.

"Podríamos pintar un campo en tan solo 10 horas si fuera necesario, o podemos tomarnos nuestro tiempo y hacerlo a lo largo de un par de días. Realmente depende del recinto", dice Pappas, que celebra tener más tiempo de lo habitual para este segundo partido en Madrid.

También actúa un factor importante: la longitud del terreno de juego, que debe ser mayor para un partido de fútbol americano. "Tradicionalmente, los campos de fútbol son lo suficientemente anchos para nuestro deporte, pero no lo suficientemente largos. Necesitamos un poco más de espacio en las zonas de fondo, y algo de espacio libre por la seguridad de los jugadores, así que ampliamos unos 6 metros cada extremo, modificando la elevación para conseguir la pendiente adecuada y que el nivel sea uniforme y homogéneo en todo el terreno de juego", reveló Pappas.

Así, han tenido que quitar ciertos asientos de la primeras filas de la grada baja del feudo madridista. "Las gradas están bastante pegadas al campo, lo cual es estupendo para los aficionados, pero hemos tenido que invadir un poco las dos primeras filas de asientos, retirando algunos para completar esa ampliación y, por supuesto, instalando césped encima", explicó el jefe de campo de la competición.

Sin olvidar el césped, que en el Bernabéu es de tipo híbrido. "No creo que sea un reto. Simplemente no es lo que solemos utilizar habitualmente. Contamos con diferentes técnicas de cultivo, disponemos de distintos tipos de césped. En cambio, cuando jugamos a nivel internacional, gran parte de nuestros esfuerzos se centran en tener que recurrir a campos híbridos", relató Pappas.

"Lo más importante es simplemente asegurarnos de que contamos con una superficie que cumpla con nuestros estándares, que satisfaga las exigencias de nuestro deporte y nuestros jugadores", defendió el responsable de un equipo de 14 personas que vienen expresamente desde Estados Unidos para cuidar y tratar el césped del Bernabéu trabajando "codo con codo" con el personal que ya dispone el Real Madrid.

El césped sobre el que se jugará este domingo salió del hipogeo, a unos 36 metros bajo tierra, el lunes y será el sábado por la tarde cuando se realicen los últimos detalles, después de la visita de ambos equipos. "Obviamente, hay una gran diferencia de deportes y de deportistas. La forma en que se mueven nuestros jugadores es diferente. El fútbol es un deporte mucho más fluido, están en constante movimiento, fluyendo con el balón", dijo Pappas.

Uno de nuestros jugadores realizará un cambio de dirección planificado. Correrá en una dirección y, a continuación, girará inmediatamente 180 grados hacia la otra dirección. Algunos de nuestros jugadores pesan, entre 80 y 170 kilos, y todos tienen necesidades diferentes. Así que, para ellos, se trata de adaptarse a su estilo de juego, a cómo realizan sus movimientos y también a algunas de las herramientas de las que disponen, como el calzado: cambiar las botas, modificar la longitud de los tacos, eso les ayudará a ganar tracción", agregó sobre el modo de juego en este tipo de superficie.

La cual el Real Madrid cambiará una vez acabe el partido. "Cada vez que se utiliza césped natural o híbrido se produce cierto nivel de deterioro o daño simplemente por el juego, no es diferente al fútbol. En este caso concreto, también traemos mucha pintura. Así que, debido a los ajustados plazos y calendarios, el Real Madrid ha optado por sustituir el campo después de nuestra marcha e instalar una nueva superficie para el resto de la temporada", desveló.

Y es que aunque todo ocurra durante unas horas este domingo, el césped, una de las partes esenciales e imprescindibles para el espectáculo de la NFL, es algo que se prepara "entre 18 y 20 meses antes" del encuentro. "La primera vez que visité España fue a finales de 2023 y no jugamos hasta 2025. He realizado varios viajes a lo largo del año. Suele ser cada dos o tres meses, más o menos. Vengo, visito el lugar, echo un vistazo tanto al estadio como a nuestras instalaciones de entrenamiento. Tenemos que asegurarnos de que contamos con superficies equivalentes en todos los lugares a los que puedan acudir los jugadores", zanjó Pappas.