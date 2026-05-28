Bernat Clarella: "Las medallas olímpicas nos sitúan en un lugar de mucha responsabilidad"

Archivo - Bernat Clarella (último por la derecha) junto a Ana Alonso, Alejandro Blanco y Oriol Cardona - NACHO CASARES - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), Bernat Clarella, tiene claro que las medallas de oro conseguidas en los Juegos Olímpicos de Verano --Alberto Ginés en Tokio-- y de Invierno --Oriol Cardona en Milán y Cortina d'Ampezzo-- son "un orgullo increíble" porque han hecho "historia", pero que eso también les sitúa en "un lugar de mucha responsabilidad", mientras que recuerda que están obteniendo el premio a un "trabajo en silencio" y que ven "un futuro con esperanza" en la escalada deportiva.

"Es un orgullo increíble. Somos una Federación que está haciendo historia, la única que tiene participación en Juegos de verano y de invierno, y las dos veces que hemos participado hemos tenido la capacidad y el talento para obtener medallas. En Milán-Cortina dimos la primera medalla de oro para España 54 años después. Las medallas nos sitúan en un lugar de mucha responsabilidad", afirmó Clarella en una entrevista a Europa Press con motivo de la presentación de la prueba de Copa del Mundo de Escalada en Alcobendas (Madrid) que arrancó este jueves.

Ahora, tendrán que cambiar estructuras para "adecuarlas" de cara a "seguir mejorando y no perder el nivel" que han adquirido. "Es un reto y como que a los deportistas nos gustan los retos, bienvenido sea. Tenemos una generación que viene detrás que está empujando fuerte y estoy segurísimo que nos va a seguir dando éxitos", apuntó.

El dirigente subrayó que hay "una estructura de cientos de tecnificaciones" que trabajan de manera "muy profesional e intensa" de las cuales la Federación Española se nutre. "Hemos trabajado muchos años en silencio, antes de los Juegos, y estamos viendo el resultado que estamos teniendo. Esto nos va a permitir seguir dando buenos deportistas a nivel nacional e internacional", confió.

Un crecimiento en el que tiene importancia eventos como el de este fin de semana en Alcobendas, la Copa del Mundo de escalada. "En el mundo de la competición hay varios escalafones de importancia, unos son los Juegos Olímpicos, otras son las competiciones internacionales. Tener una competición internacional siendo pocas ciudades del mundo en las cuales pueden estar estas competiciones es importantísimo, porque te sitúa en este marco global del deporte de la escalada", analizó.

"Esta competición pone tu nombre, tu país, tu ciudad en el calendario internacional. Ahí se ve reflejado quién está apostando por estas actividades, y por lo tanto, es un rango en el cual hemos de situarnos y estar si queremos estar en lo más alto del ránking mundial", agregó el catalán.

También destacó el hecho de competir "en casa". "Aquí toda la gente te arropa. Vendrá no sólo la gente de Madrid, sino de toda España. Gente que sienta los colores y la emoción de ver a nuestros deportistas conseguir sus metas. Esto empuja a tener más fuerza y a ponerle más ganas y más ímpetu para que todo salga mejor", expresó.

Clarella recalcó que ser campeón es "muy difícil porque sólo lo es uno", destacando así destacar la figura de Alberto Ginés, campeón olímpico y máxima figura de la escalada española, aunque por detrás "sube una cantidad de escaladoras y escaladores que pueden llegar a su nivel".

"Eso nos garantiza un futuro con esperanza. Cada vez vemos más talento en la gente joven, y esto nos da esta esperanza de que no vamos a tener este hueco generacional que a veces puede ocurrir en un deporte. Vamos a tener una continuidad de éxitos para el deporte de la escalada española", remarcó.

Unos resultados notables a nivel profesional que se ve reflejado en la cantidad de personas que practican la escalada. "Se nota sobre todo en las competiciones nacionales, donde las categorías inferiores están teniendo cada vez más número de participantes. Eso nos llevará un día a un problema, digamos, de equilibrio. Pensamos que es un deporte de gente muy joven y está creciendo de una manera exponencial", dijo.

Por último, sobre el cambio en el formato de competición en la escalada en Los Ángeles 2028, Clarella cree que genera "más expectativas de poder tener más gente" en competición. "Cada vez cuesta más entrar en las plazas que tiene cada modalidad, lo cual nos va a hacer esforzarnos más, pero con más posibilidades porque habrá más subdivisión", concluyó.