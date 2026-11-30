Archivo - Alison dos Santos - Laurent Lairys / Dppi / Afp7 / Europa Press

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los campeones y plusmarquistas mundiales de vallas Alison dos Santos y Masai Russell fueron nombrados este domingo 'Atletas Mundiales del Año', recibiendo un reconocimiento por sus extraordinarios logros en 2026 durante la ceremonia de los premios World Athletics celebrada en Mónaco.

Tanto Dos Santos como Russell se mantuvieron invictos en sus respectivas pruebas durante 2026, y fueron premiados por la Federación Internacional de Atletismo como los mejores del año.

El brasileño registró cuatro de los cinco mejores tiempos del año en los 400 metros vallas, incluyendo dos de las tres marcas más rápidas de la historia; entre ellas, el récord mundial de 45,80 segundos que estableció en la Wanda Diamond League de Zúrich.

Por su parte, Russell logró las cinco marcas más rápidas del año en los 100 metros vallas; dos de ellas figuran entre las tres más rápidas de la historia, y su récord mundial de 12,09 segundos también fue establecido en Zúrich.