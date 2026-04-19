El 'Bribon' se impone en el Trofeo Xacobeo y afianza su liderato en la Liga de 6 Metros - MARÍA MUIÑA

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'Bribon', liderado por el Rey Juan Carlos I y con el cántabro Jane Abascal a la caña, se ha proclamado este domingo ganador del Trofeo Xacobeo, segunda serie de la Liga de 6 Metros y J80 2026, disputada en aguas de la ría de Pontevedra bajo la organización del Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS).

La embarcación del equipo de Sanxenxo consolida así su liderato de la Liga, tras haber vencido también en la primera serie celebrada en marzo, todo tras una prueba final este domingo en la que realizó un fuera de línea en la salida. El tiempo perdido le llevó a finalizar en quinta posición, un resultado suficiente para asegurar la victoria en esta segunda serie por un solo punto de ventaja.

El 'Alibaba II' de Miguel Lago, del Monte Real Club de Yates de Baiona, se alzó con la segunda posición de la general, quedándose muy cerca del triunfo final, gracias a su regularidad durante todo el fin de semana. El 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bella completó el podio tras mantener un intenso duelo por la tercera plaza con el debutante 'Caprice-RH Privé', del malagueño Guillermo Rodríguez, que en su estreno en la flota de 6 Metros dejó muy buenas sensaciones.

El Trofeo Xacobeo reunió en Sanxenxo a una flota de gran nivel, con la presencia de destacados equipos nacionales e internacionales, entre ellos el del campeón olímpico Iker Martínez, integrado en una tripulación sueca liderada por el armador Morten H. Kielland.

En la clase J80, el 'I3D Atlántico', del Real Club Náutico de La Coruña y patroneado por Guillermo Blanco, fue el dominador absoluto del Trofeo Xacobeo, firmando cuatro victorias en las cuatro pruebas disputadas. El podio de la clase lo completaron el 'One' del Real Club Náutico de Sanxenxo, de Adrián Domínguez, en segunda posición, y el 'Grupo Bazán' de Joaquín Juan Martínez, tercero.

Además, la prueba confirmó el crecimiento de la clase J80 en el club, con ocho equipos en competición, compartiendo campo de regatas y pantalanes con los 6 Metros, así como con la incorporación de nuevas unidades.