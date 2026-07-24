El 'Bribon' y el Rey Juan Carlos conquistan su quinto Europeo consecutivo

El Rey Juan Carlos y Pedro Campos - MARÍA MUIÑA / ISMA

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'Bribon', del Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS) y con el Rey Juan Carlos como patrón, se ha proclamado este viernes campeón de Europa de la clase 6 Metros en el lago Lemán, en Ginebra (Suiza), y conquista su quinto título continental consecutivo tras seis jornadas de competición.

El equipo, con el rey emérito como patrón, Pedro Campos como director deportivo y Ross McDonald y Jane Abascal como cañas a bordo, revalida de esta manera la corona europea conquistada en Sanxenxo en 2024 y la une a las otras tres logradas, una también en la localidad pontevedresa, otra en Francia y otra en Portugal. Además, consigue mantenerse como vigente campeón del mundo y de Europa.

Además, el equipo prolonga su dominio internacional tras llegar a Ginebra como vigente campeón del mundo y de Europa, confirmando su extraordinario momento deportivo frente a una flota formada por 50 embarcaciones de 14 naciones.

La embarcación española, que compitió en una flota formada por 50 embarcaciones de 14 naciones, fue la más regular en medio de las cambiantes condiciones del lago Lemán durante las seis jornadas, y certificó su triunfo en la jornada final.

Mientras, la otra embarcación española en liza, el 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bella, vigente subcampeón del mundo, terminó en la novena posición de la clasificación general. El vigente vencedor del Trofeo Xacobeo y subcampeón del mundo, confirmó su consolidación entre los grandes referentes internacionales de los 6 Metros.

El presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo y director deportivo del 'Bribon', Pedro Campos, destacó el crecimiento del proyecto del 'Bribon' desde hace once años. "Mirar atrás y ver que hemos conseguido cinco Campeonatos de Europa y cuatro Campeonatos del Mundo es motivo de un enorme orgullo para todos los que han formado parte de este equipo. Nada de esto habría sido posible sin el compromiso del Rey don Juan Carlos, de toda la tripulación y de un grupo humano que ha trabajado siempre con la misma pasión y el mismo nivel de exigencia", indicó.

"Más allá del éxito del 'Bribon', creo que hay que poner en valor el extraordinario momento que vive la flota de 6 Metros del Real Club Náutico de Sanxenxo. El 'Titia' ha vuelto a demostrar durante todo el campeonato que tenía nivel para luchar por el podio. Entre ambos proyectos llevamos años situando el nombre de Sanxenxo, de Galicia y de España entre los mejores del mundo, y eso es algo de lo que todos debemos sentirnos muy orgullosos", finalizó.