Calderón, Perales y Zabell animan en la Semana Europea del Deporte 2025 a combatir el sedentarismo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exbaloncestista José Manuel Calderón, la nadadora Teresa Perales y la exregatista Theresa Zabell apadrinaron la décima edición de la Semana Europea del Deporte, celebrada del 23 al 30 de septiembre en toda Europa con el impulso de la Comisión Europea y la coordinación del Consejo Superior de Deportes (CSD) en España.

José Manuel Calderón, Teresa Perales y Theresa Zabell protagonizaron el anuncio de la campaña bajo el lema 'Nunca es tarde para empezar a hacer deporte. Nunca es pronto para empezar a cuidarte', con el que animaban a "combatir el sedentarismo a través de la práctica deportiva", informa el CSD.

La sede central de las actividades deportivas en el país fue Segovia, que este año ostenta el título de Ciudad Europea del Deporte. A los pies del acueducto, en la Plaza del Azoguejo y la Plaza de la Artillería, se ubicaron los escenarios para la realización de unas actividades que fueron multideportivas, gratuitas y dirigidas a todos los públicos. El objetivo era "poner de manifiesto la importancia de un estilo de vida activo y saludable para garantizar el bienestar físico y emocional".

Los asistentes pudieron practicar esgrima, rugby, escalada, patinaje o baloncesto, así como clases de 'body balance', taekwondo y baile deportivo en la jornada de 'Deporte y Familia'. Además, una marcha popular congregó a cientos de corredores y la BeActiveNight del sábado culminó el programa de actos.

La Semana Europea del Deporte se cerrará formalmente en noviembre, con el acto de entrega de los Premios CSD-BeActive, que anualmente reconocen la participación en esta iniciativa.