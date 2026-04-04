Archivo - Cambridge derrota con amplitud a Oxford en The Boat Race 2026. - Europa Press/Contacto/Stephen Chung - Archivo

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo de la Universidad de Cambridge ha ganado este sábado The Boat Race 2026 con amplitud en la categoría masculina, mientras que la Universidad de Oxford se ha adjudicado el triunfo, con participación de la española Esther Briz, en el enfrentamiento femenino por las aguas del londinense río Támesis.

En la 80ª edición para mujeres de esta regata de remo, el bote de Oxford salió fuerte de Putney y pronto logró una ventaja que gestionó de fábula, pese a haber empezado por el lado de estribor. Con su tiempo en la meta de 19:15.17, las del lema 'Dominus illuminatio mea' rompieron la racha de ocho victorias consecutivas que llevaba Cambridge (+9.40).

Sin embargo, los remeros del lema 'Hinc lucem et pocula sacra' se tomaron revancha inmediata en esa meta de Mortlake. En la 171ª edición de la prueba masculina, la victoria fue para Cambridge gracias a su tiempo final de 17:56.84, aventajando por 11.02 a la embarcación rival.