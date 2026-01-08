Los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas en edad escolar inauguran su año con balonmano y baloncesto

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas en edad escolar (CESA) han inaugurado la temporada de 2026 con los torneos de baloncesto y balonmano, disputados respectivamente en Aragón y Cataluña, según informó este jueves el Consejo Superior de Deportes (CSD) en nota de prensa.

El Campeonato de España Infantil y Cadete de baloncesto reunió entre el 3 y el 7 de enero a alrededor de 1.000 jugadores y jugadoras de 76 equipos, que disputaron el torneo en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza y otros nueve emplazamientos deportivos de la capital aragonesa. La Comunidad Valenciana, Cataluña y la Comunidad de Madrid, por partida doble, fueron las selecciones triunfadoras de esta edición.

Por otro lado, distintos municipios del litoral catalán acogieron los CESA 2026 de balonmano, que contaron con una participación superior a los 2.000 jugadores y jugadoras pertenecientes a 70 equipos. La Ciudad Deportiva de Blanes (Girona) volvió a ser el escenario principal de esta edición, que también tuvo sedes en las localidades barcelonesas de Mataró, Pineda de Mar, Tordera, Callela y Malgrat de Mar, y en la gerundense de Lloret de Mar.

En lo deportivo, Cataluña dominó los torneos infantil y cadete de categoría masculina, mientras que Canarias y Navarra fueron las triunfadoras con sus selecciones femeninas infantil y cadete, respectivamente.

Los CESA contarán este año con torneos y competiciones de 40 modalidades deportivas y se disputarán hasta el próximo mes agosto en catorce Comunidades y Ciudades Autónomas. A las competiciones de baloncesto y balonmano les seguirá, este mes de enero, la de atletismo en campo a través.

En febrero, será el turno de baloncesto en silla 3x3, natación, natación adaptada y taekwondo, a las que seguirán las de hockey, esquí alpino, waterpolo, slopestyle y luchas olímpicas en marzo. Ya en abril se disputarán los torneos de tenis de mesa, judo y golf, mientras que en mayo llegarán las de tiro olímpico (plato), sóftbol, atletismo en pista, tetratlón y halterofilia.

El mes de junio será el de mayor actividad, con las competiciones de gimnasia rítmica, doma clásica, rugby 7, bádminton, ajedrez, orientación, baloncesto 3x3, ciclismo de carretera y paraciclismo, frontenis, paleta-goma, voleibol, escalada, tiro con arco, triatlón y balonmano playa.

El calendario de los CESA 2026 concluirá durante los meses de julio y agosto, con las pruebas de ciclismo BTT, paralímpico y de carretera, piragüismo sprint y paracanoe, vóley playa, piragüismo eslalon y boxeo amateur.

El CSD, a través de su programa 'Team España Futuro', destina anualmente 1,5 millones de euros a la organización de los CESA, campeonatos del máximo nivel deportivo en edad escolar y el principal punto de encuentro del deporte base de España. Sólo el año pasado, estos campeonatos congregaron a más de 17.500 personas en sus distintas competiciones, en las que se repartieron más de 5.000 medallas y 425 trofeos.

La ayuda del Consejo se canaliza a través de las federaciones deportivas españolas, las cuales cuentan también con una subvención de 2.550.000 euros destinados al programa nacional de tecnificación y promoción deportivas dentro de Team España Futuro.