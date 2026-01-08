Carlos Sainz: "A mitad de la especial pensé que se había acabado el Dakar"

El piloto español Carlos Sainz (Ford), en el Rally Dakar 2026. - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ford) confesó este jueves que, por problemas en el embrague y el motor, "a mitad" de la quinta etapa del Rally Dakar, la segunda parte de la maratón con llegada a Hail (Arabia Saudí), pensó que "se había acabado el rally" para él.

"Sin embrague y hemos tenido un problema de motor, con lo cual estar hoy aquí no me lo esperaba, sobre todo a mitad de la especial, cuando se ha encendido la alarma. Hemos conseguido llegar, espero que ahora puedan mirar el motor y repararlo", relató 'el Matador' en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

El piloto madrileño, cuatro veces ganador del Rally Dakar, reveló que solo pudo utilizar el embrague en una ocasión, "para arrancar en la especial", un inconveniente que arrastró desde este miércoles. "Al menos ha funcionado una vez, y luego ya no. Podríamos haber recuperado más (tiempo), pero estar aquí, como digo, son muy, muy buenas noticias, porque a mitad de la especial pensé que se había acabado el rally", afirmó.

Sainz llegó al campamento, una vez finalizada la quinta etapa, remolcado por esos problemas en el embrague y el motor, tras finalizar la jornada en sexto lugar. Pero pudo recortar minutos a los pilotos de la parte alta y situarse quinto en la clasificación general, a 8:33 de Henk Lategan (Toyota), que sigue líder, seguido de Nasser Al-Attiyah (Dacia), a 3:17, y del sueco Mattias Ekström (Ford), a 5:38.