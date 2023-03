Carolina Marín: "Ahora puedo decir que vuelvo a disfrutar de jugar al bádminton"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de bádminton onubense Carolina Marín confesó este miércoles que "ahora", casi dos años después de su grave lesión de rodilla que le impidió estar en los Juegos de Tokio, puede decir que vuelve "a disfrutar de jugar" a su disciplina, con el "objetivo de la medalla de oro" marcado ya para París 2024.

"La motivación sigue saliendo porque soy muy cabezona. Romperme la rodilla me hizo pensar que Tokio no era para mí, y pensé que solo quedaban tres años para los siguientes. Las sensaciones son muy buenas, mejor que el año pasado, porque he pasado un año y medio complicado. La rodilla no me ha dejado exigirme lo que quiero, pero eso cambió en diciembre del año pasado. Ahora puedo decir que vuelvo a disfrutar de jugar a bádminton", celebró en el acto de renovación de su acuerdo de colaboración con LaLiga.

La campeona olímpica en 2016, tres veces oro mundial y en cinco ocasiones campeona continental comentó que su lesión de rodilla en junio de 2021 también le "hizo crecer", por lo que se ve "muy capaz de ser muy competitiva de aquí a los Juegos". "Y sobre todo, el objetivo es conseguir ese oro, está muy claro", manifestó.

"Pienso en todos los torneos que tengo antes, tengo año y medio con un circuito mundial que se ha incrementado. Me centro más a corto plazo, pero cuando ya pongamos el foco en los Juegos, toda la preparación se dirigirá a ellos. La preparación de las últimas cinco semanas ha sido muy positiva", relató la onubense.

Sobre si se ve como un referente en el deporte español, Carolina Marín admitió que le genera "orgullo", al ver que "los niños quieren practicar bádminton" por ella. "Yo veía eso cuando con 13 años iba a China, y eso lo veo en España ahora. Por eso me siento muy orgullosa", reiteró.

La deportista elogió a Pau Gasol como "un gran ejemplo", después de que su '16 haya sido retirado en Los Angeles Lakers. "Es un gesto memorable y muy bonito, se lo merece como el que más", aseguró, antes de reflexionar sobre Rafa Nadal, su "inspiración" como tenista y persona.

"Aunque me puede inspirar cualquier mujer en cualquier ámbito de deporte, porque nosotras hacemos un esfuerzo extra, como cuando quieres ser madre y tu carrera tiene que acabar antes. Las mujeres estamos creciendo mucho, nos implicamos y trabajamos mucho por conseguir cualquier objetivo que nos propongamos", subrayó en el Día Internacional de la Mujer.

Marín aplaudió que el papel de la mujer en la industria del deporte "va creciendo y de una forma muy positiva". "Hemos sacado muchas medallas en los últimos Juegos. Debemos llegar a un punto de igualdad más pronto que tarde, que hablemos de deporte y no de mujer y hombre", advirtió con motivo del '8M'.

"Vamos por el buen camino, aunque queda mucho por recorrer, ojalá se vaya acortando con el tiempo. Queda mucho trabajo en visibilidad, medios de comunicación, apoyo. Y sobre todo, que los patrocinadores apoyen a las mujeres deportistas", concluyó.