Carolina Marín: "Lo que más me ha costado ha sido creer en mí"

La jugadora española de bádmiton Carolina Marín muestra su medalla de plata en el Mundial de 2023 en Copenhague en la sede del CSD.

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La volantista española Carolina Marín, subcampeona del mundo de bádminton el pasado domingo en Copenhague (Dinamarca), destacó lo mucho que le ha costado "creer" en ella misma tras las dos lesiones en los ligamentos de la rodilla, que le hicieron estar "insegura" y perder la "confianza".

"Me hubiera encantado la medalla de oro, pero esto ha costado mucho, lo que más ha sido creer en mí, la segunda lesión me ha mermado y cuando volví no lo hice cuando debía porque estaba insegura y eso afecta a la confianza, ya que no era capaz de encontrarla", declaró la onubense este miércoles en el acto de recepción por su medalla en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD).

La medalla de plata pudo ser de oro, porque luchó "hasta el final" y para llegar hasta ahí tuvo que trabajar hasta la extenuación. "No os podéis imaginar lo que hay detrás, solo los miembros de mi equipo saben todo lo que hemos tenido que luchar y trabajar cada día", expresó.

La de Huelva ha tenido dos lesiones muy graves, que le han hecho dudar "mucho " de ella, tanto que si un año atrás le dicen que iba a ser subcampeona del mundo "no lo hubiera creído". "Me he demostrado a mí misma que puedo y gracias a ese trabajo que siempre hemos llevado podemos decir que nadie me ha regalado nada en mi vida", remarcó.

Para la jugadora es "muy complicado" expresar con palabras lo que hay detrás de su recuperación y los momentos por los que ha tenido que pasar, para aceptar su situación. "Ha sido muy frustrante y a día de hoy por fin puedo decir que he puesto punto y aparte a la lesión y al dolor y a la frustración. Ya hemos pasado página y ahora quiero abrir el camino desde el día de hoy hasta los Juegos", adelantó.

La volantista se definió como una chica "emocional" que gracias a las lesiones y al trabajo psicológico ha aprendido a "expulsar sus emociones" y sobre todo a desarrollar nuevas habilidades. "En la primera lesión desarrolle la paciencia y con la segunda tuve que aprender a luchar contra un dolor que yo no quería tener, es un camino largo y hay que rodearse de las mejores personas que te puedan ayudar", exteriorizó.

Sobre el trabajo psicológico, destacó la "suerte" de tener un grupo de trabajo que le ha hecho "creerse" que era capaz de llevarse el torneo y poner en la pista todo lo que había desarrollado en los entrenamientos y que los éxitos no acaben con esta medalla. "Sigo dando guerra y queda todavía Carolina para rato, quiero quedarme con lo positiva que ha sido la preparación y lo bien que me he encontrado durante la semana del torneo", confesó.

Durante su recuperación sí que pensó que el deporte "se podía acabar", algo que le pasa por la cabeza a "todo deportista" que sufre una lesión de este tipo, situación que se acrecentó con la segunda rotura. "Me han venido muchas dudas por la falta de confianza, porque tenía un dolor que no me hacía entrenar bien y cuando una no entrena bien es imposible competir y sacar buenos resultados", planteó.

Su próximo gran objetivo son los Juegos Olímpicos de París 2024 , para los que queda menos de un año y donde "no estaría conforme con una plata" y desde ya va a empezar a trabajar para cambiar el color de la presea. "Voy a luchar con todo para ir a por el oro, y que dentro de un año podamos estar celebrándolo", concluyó.

RIVAS: "LA PLATA NO SABE A ORO, PERO ES UNA GRAN RECOMPENSA"

Para su entrenador, Fernando Rivas, esta plata "no sabe a oro", pero es "una gran recompensa" a la capacidad de resiliencia de su jugadora. "Es difícil describir el proceso, pero por primera vez en muchos años no hemos tenido que adaptar ningún entrenamiento y la manera en que hemos perdido la final nos ubica en la forma de trabajar de cara a luchar por el oro en París", repasó.

Por su parte, el director general de deportes del CSD, Fernando Molinero, agradeció a la jugadora la "lección de vida" que da cada día con su "forma de trabajar y entrenar cada día" hasta conseguir el objetivo. "Es un plata de leyenda porque además de una medalla es una lección de superación y de sacrificio", recalcó.

Para el dirigente, Marín tiene que servir de "ejemplo" para la sociedad por el "reto" de volver a conseguir una medalla de después de dos lesiones tan duras, demostrando la tenacidad necesaria. "Representas unos valores de superación y de esfuerzo que pase lo que pase siguen ahí y ese es tu legado", expuso.

El presidente de la Federación Española de Bádminton, Andoni Azurmendi, reflejó "el mérito" de esta plata, que va a servir de "motivación" para estar en el podio en los Juegos Olímpicos. "Carolina no está de vuelta, porque nunca se ha ido, ella se esfuerza al máximo y fruto de ese trabajo son los éxitos que ha conseguido", reflejó.