Carolina Marín: "Mi medalla de oro es poder seguir jugando al bádminton y disfrutarlo"

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Carolina Marín, campeona olímpica en bádminton en 2016 y triple campeona del mundo, afirmó este lunes que después de la tercera grave lesión de rodilla que sufrió en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, su "medalla es oro es poder seguir jugando y disfrutar" de su deporte, y reconoció que ya simplemente poder jugar el Campeonato de Europa de 2026 que se celebrará en su natal Huelva sería una gran victoria.

"Es verdad que ahora la rodilla me respeta, pero las condiciones no son las mismas que antes y aunque soy cabezona, también soy muy consciente. No quiero acabar con una prótesis y ahora escucho mucho a mi cuerpo. Mi medalla de oro es poder seguir jugando al bádminton y poder disfrutarlo", confesó Marín durante su intervención el II Congreso 'Deporte en Positivo' del Diario AS.

Para la andaluza, la palabra 'resiliencia' "significa mucho". "La llevo tatuada en mi cuerpo y todos los obstáculos los he adaptado a mis condiciones y los he podido superar. Superé la lesión de 2019 y luego la segunda fue muy traumática, antes de Tokio, porque física y mentalmente estaba muy bien, pero las complicaciones y los impedimentos generaron tensión a mi cuerpo y esto me llevó a una grave lesión", expresó la campeona olímpica, que vio "el final" de su carrera cuando se lesionó en las semifinales en París.

La deportista onubense aseguró que entrenaba "para conseguir la medalla olímpica" en la capital francesa y que nunca imaginó que llevarse "el cariño, el apoyo y la empatía de la gente" fuera la verdadera medalla, una que "se guarda en el corazón" y es "la mejor" que ha podido ganar. "La medalla es un momento efímero y lo que más valoro es todo lo que he hecho para llegar a lo más alto", remarcó.

"Yo soy bastante sincera y me gusta que, cuando la gente me vea, me vea como soy. La Carolina deportista es muy centrada y muy seria, pero la persona es muy extrovertida, me gusta estar con mis amigos y con mi familia. La gente se sorprende porque no imagina lo que hay detrás, no es todo un camino de rosas, también hay muchas lágrimas", relató la onubense sobre lo que hay detrás de un deportista.

Cuestionada por el ejemplo de Rafael Nadal, la jugadora de bádminton contó que en su deporte no podía "tener referentes", por lo que se fijaba el de Manacor, de quien aprendió que "lo importante es el valor de la humildad". Con el balear, además, tuvo un momento muy emotivo tras su lesión de rodilla, con un mensaje de voz que el entonces tenista le envió. "Su audio después de la lesión me hizo llorar. No le tenía agregado porque cambié de móvil y cuando me dijo que era él tuve que escuchar varias veces el mensaje", confesó.

"Las charlas, el poder ayudar a los demás a través de mi experiencia y que se fijen en mí es un motivo de orgullo y agradecimiento", indicó Marín, que espera que "no se deje de hablar de bádminton en España" después de su retirada. "No va a haber nunca otra Carolina Marín, porque Carolina Marín soy yo, pero ojalá pueda haber otro español que consiga algo de lo que yo he conseguido", afirmó, recalcando que le encantaría "hacer una academia" para formar futuros deportistas que se dediquen al bádminton.

Para terminar, la onubense habló sobre las opciones que tiene de jugar el Europeo de Huelva de 2026. "Si llego al Campeonato de Europa del año que viene, ya sería mi medalla de oro. Soy consciente de que mi rodilla está muy delicada y ganar sería llegar al campeonato", finalizó.