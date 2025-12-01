Carolina Marín: "Mientras la rodilla aguante, intentaré seguir"

La jugadora de bádminton Carolina Marín posa durante el photocall de los Premios AS del Deporte. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín aseguró este lunes que "mientras" su rodilla "aguante" después de lesionarse de gravedad en los Juegos Olímpicos de París, ella va a "seguir" compitiendo, porque "la recuperación va muy bien" y está "escuchando" su cuerpo para saber si puede dar "un pasito" más.

"La recuperación va muy bien. Mientras que la rodilla aguante, intentaré seguir. Obviamente soy muy consciente del control de las cargas, de cómo voy en cada uno de los entrenamientos, cuánto tengo que apretar y cuándo debo de parar", confesó la onubense en los prolegómenos de los Premios AS del Deporte.

La campeona olímpica, triple campeona del mundo y Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024 afirmó que "todo en la vida" se puede superar "si uno se lo propone". "En su momento está claro que uno necesita su tiempo porque a nivel físico yo sabía que lo iba a superar, pero a nivel mental todo cuesta un poquito más", declaró.

"Ha sido difícil, me he tomado mi tiempo, lo he necesitado, pero tengo que decir que a día de hoy estoy mucho mejor que el año pasado. A día de hoy, más que nunca, estoy escuchando a mi cuerpo para saber si puedo dar un pasito", concluyó.