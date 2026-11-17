1134615.1.260.149.20261117124732 Carolina Navarro, seleccionador nacional femenina de pádel, en los Desayunos Deportivos de Europa Press. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La seleccionador nacional femenina de pádel, Carolina Navarro, admitió que "sería increíble" y "un sueño" que su deporte fuera olímpico en el futuro, con la opción de estar en el programa de Brisbane 2032 o los Juegos de 2036.

"Como exjugadora sé lo que necesitan las jugadoras, a la hora de gestionar y liderar el equipo, les puedo dar esas necesidades, es lo que ha pasado en el Mundial", explicó la entrenadora de la España campeona del mundo de pádel en Catar, en un Desayuno Deportivo organizado por Europa Press con la colaboración de Amix, Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado y Mondo.

Navarro, una de las leyendas del pádel -fue número uno durante nueve años-, explicó que una de sus claves para mantener viva la chispa es "mezclar mucho las parejas". "Las jugadoras venían cansadas de viajes, de jugar siempre con la misma compañera. Y traté de motivarlas con pequeños objetivos, retos entre ellas, dentro de los partidos. Todo para que estuvieran a gusto durante todo el torneo", relató.

"Metimos a los más pegadores en el primer punto por el tema de la pista. Andrea Ustero -de 19 años- es la más pegadora de la selección y estaba preparada mentalmente y junto con Ari (Sánchez) para mí era una pareja para ir a muerte por el uno. Y luego quería meter sí o sí a Gemma (Triay)", explicó sobre sus decisiones durante la final ante Argentina.

Navarro también abordó la situación actual del circuito y cómo se enfoca el asunto de las parejas, que son menos duraderas. "Yo jugué 12 años con una pareja, 6 con otra, mis relaciones fueron bastante largas, pero era diferente. Es más tema de la sociedad, la inmediatez, no son capaces de parar y trabajar, hacer un proyecto para alcanzar un objetivo", defendió.

"Empecé jugando con pala de madera, con muros. He vivido toda la evolución, ahora las palas tienen unas tecnologías increíbles, las pistas están muy bien, con muy buen agarre. La evolución ha sido increíble, las palas de ahora son aviones", recordó Navarro sobre sus inicios y posteriores cambios.

Finalmente, la malagueña confesó que "era bastante escéptica hace cuatro o cinco años" con la posibilidad de que el pádel sea olímpico en Brisbane 2032 o en los Juegos de 2036. "Pero sería un sueño, me encantaría. Me quedan años de seleccionadora y poder estar ahí sería increíble", reveló, antes de apuntar que el pickleball, en auge en Estados Unidos, "no es una amenaza" para el pádel, porque "es fuerte donde no es fuerte el pádel".