Casado, Loriente y Gutiérrez avisan del riesgo de discriminar a las deportistas transgénero

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Marisol Casado, Asunción Loriente y Amanda Gutiérrez, presidentas de World Triathlon, de la Federación Española de Remo y del sindicato FUTPRO respectivamente, reconocieron este martes los problemas que trae consigo la inclusión de las mujeres transgénero en el deporte y el riesgo de caer en cualquier tipo de discriminación.

"El COI nos ha dado a las federaciones un voto de confianza en este caso, cree que somos lo suficientemente fuertes. Necesitamos información de apoyo a la hora de tomar esta decisión. El 3 de agosto tenemos una reunión del Comité Ejecutivo en World Triathlon dedicada expresamente a este tema y probablemente vamos a tomar una decisión", expresó Casado, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press patrocinados por DAZN, Unicaja, LAE y Repsol.

La dirigente recordó que lleva "dedicada 20 años a temas de igualdad de género" y que "va a ser un tema realmente complicado tener en parte que legislar contra las mujeres". "El triatlón se ha caracterizado por igualdad y por una inclusión muy fuerte, y en esta situación estamos muy compungidos porque vamos a tener que tirar hacia un lado u otro", admitió.

"Una de mis fortalezas es que he sido siempre una persona muy flexible y creo que aunque debemos tener una normativa, no va a ser la definitiva, va a ser imposible porque no tenemos datos. Hemos hecho encuestas a las federaciones nacionales y no tenemos personas transgénero que estén compitiendo en la élite. Mi propuesta va a ser probablemente asegurarnos de que las mujeres no van a sufrir y después iremos trabajando según tengamos los casos", sentenció.

LORIENTE: "ES UNO DE LOS RETOS MÁS IMPORTANTES"

Por su parte, Asunción Loriente, única presidenta de una federación española olímpica, advirtió que esta es una "cuestión complicada y delicada". "Alguna federación internacional ya se ha posicionado, pero la Federación Mundial de Remo no, y en la española no hemos tenido ningún caso ni ningún requerimiento", detalló.

"Siempre alguien se va a sentir discriminada, pero es un problema real que nos va a llegar a todos", indicó la asturiana, que puso como ejemplo que en la última prueba de la Copa del Mundo el último clasificado de una Final B había sido mucho más rápido que la primera clasificada de la Final A de la misma modalidad.

De todos modos, tiene claro que "las deportistas transgénero deben tener su espacio" y que "el problema es que hoy no lo tienen porque está empezando a surgir y ahora está teniendo notoriedad". "Pero hasta que no haya un número importante creo que no se puede tomar una decisión justa", remarcó.

"En los deportes individuales es mucho más notorio y hay que buscar una solución que no discrimine, aunque al principio siempre se va a discriminar. Yo me pongo en el pellejo de las dos partes afectadas, que deben tener su oportunidad para subir un podio. Creo que es uno de los retos más importantes que tenemos ahora como deporte", afirmó Loriente.

GUTIÉRREZ: "ES ALGO QUE ESPERAMOS ABORDAR PRONTO CON LAS JUGADORAS"

Finalmente, Amanda Gutiérrez coincidió con sus dos compañeras de foro que era "un tema complicado porque hagas lo que hagas vas a discriminar a alguien". "Desde FUTPRO creemos que tenemos que tener un posicionamiento en este tema, aunque por lo jóvenes que somos todavía no nos ha dado tiempo. Es algo que es muy delicado, hay que intentar encontrar una solución y que esta discrimine lo menos posible", confesó.

"Es un tema que tenemos pendiente y por el que tenemos que reunirnos todas las jugadoras porque al final el control del sindicato lo tienen ellas. Es verdad que en el mundo del fútbol, al menos en Primera División, no hemos visto casos de este tipo y como que se está dejando pasar, pero creo que tenemos la responsabilidad de hablarlo. De momento no hemos podido hacerlo y es algo que esperamos poder abordar pronto", consideró la presidenta del sindicato mayoritario del fútbol femenino español.