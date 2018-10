Catalina Corró culmina su gran año con la sexta plaza en 400 estilos

Publicado 03/08/2018 19:56:03 CET

Jimena Pérez, a la final de 800 libres y Lidón Muñoz, décima en 50 libres

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La española Catalina Corró logró la sexta posición en los 400 metros estilos del Campeonato de Europa de natación, que se disputa en Glasgow (Escocia) hasta el 12 de agosto, mientras que la también española Jimena Pérez se clasificó para la final de los 800 libres en la primera jornada de competición.

La delegación nacional, sin su gran representante Mireia Belmonte, que renunció por vértigos, comenzó el Europeo con una sexta posición, obra de una valiente Corró y con la clasificación de Pérez para pelear por las medallas este sábado. Un primer día que, además, dejó los primeros oros para Francia y Ucrania.

Catalina Corró, de 23 años, fue la primera en certificar su presencia en una final. Su buena actuación en los 400 estilos -paró el reloj en 4.40.69- le permitió acabar tercera en su serie y sexta entre las ocho finalistas. Misma posición que consiguió en la final en su debut en una gran cita europea absoluta.

La mallorquina, vigente campeona de los Juegos Mediterráneos de Tarragona, fue de más a menos tras un excelente comienzo en las dos primeras postas. Sin embargo, Corró no pudo aguantar el empuje de las especialistas y pese a mejorar el registro de la mañana (4.38.83), mantuvo la sexta posición en la final. El oro fue para la francesa Fantine Lesaffre, la plata para la italiana Ilaria Cusinato y el bronce para la británica Hannah Miley.

Corró culmina un excelente año tras haber sido intervenida de un tumor cerebral hace apenas 15 meses. La insular, que entrena en el Bidasoa XXI, logró el oro en Tarragona hace unas semanas y ahora firma una sexta plaza a nivel europeo que añade más mérito a su esfuerzo. "Ni yo, ni mis padres, ni mi entrenador hubiéramos imaginado la mitad de todo lo que me está pasando", dijo en declaraciones a Teledeporte.

"Todo lo que me está viniendo son regalos para mí tras el sacrificio de estos últimos meses. No tengo palabras, de verdad", manfiestó Corró, que calificó de "muy buena" su sexta plaza. "No puedo decir nada malo de esta temporada. Estoy contentísima y nunca pensaba que llegaría aquí", añadió.

JIMENA PÉREZ, A LA FINAL DE ESTE SÁBADO

Por su parte, Jimena Pérez consumó su presencia entre las ocho mejores nadadoras del 'Viejo Continente' en los 800 libres gracias a un tiempo de 8:32.46. La madrileña, que también accedió con el sexto mejor crono, nadará este sábado a partir de las 17 horas.

Por último, Lidón Muñoz no pudo meterse en la final de los 50 metros libres después de firmar el quinto mejor registro de su serie -el décimo global- en la primera semifinal de la tarde. La castellonense, de 22 años y también debutante, logró 25 segundos y 15 centésimas, una marca insuficiente, pero mejor que la obtenida en la series matinales (25.32).

La jornada inaugural terminó con los relevos masculinos y femeninos de 4x100, en poder de Francia y Rusia, respectivamente, además del oro conseguido por el ucraniano Mykhaylo Romanchuk en 400 estilos. La plata se la llevó el noruego Henrik Christiansen y el bronce, el alemán Henning Muehlleitner.