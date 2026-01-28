La CELAD dota "de más capacidad" al Ministerio del Interior en la lucha contra el dopaje

Aína Calvo Sastre junto a José Manuel Rodríguez Uribes tras la firma del acuerdo de colaboración en la lucha antidopaje de las secretarías de Estado de Seguridad y para el Deporte - CELAD

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), Carlos Peralta Gallego, afirmó este miércoles que con la firma del convenio de colaboración entre las secretarías de Estado de Seguridad y para el Deporte se busca dotar de "más capacidad" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el dopaje.

"Este acuerdo que hemos firmado entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la CELAD consiste básicamente en reforzar la cooperación que existe entre la Agencia Estatal, así como la Policía y la Guardia Civil, y sobre todo formar y poder hacer las investigaciones de la forma que correspondientemente toca, tanto a nivel administrativo como a nivel penal", aseguró Peralta a los medios de comunicación tras la rúbrica del convenio.

El acto de la firma de este acuerdo se llevó a cabo por la secretaria de Estado de Seguridad, Aína Calvo Sastre, y el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, en la sede del Ministerio del Interior, en Madrid. "Agradecer que hayamos podido constatar este convenio que pone de relieve cosas fundamentales. La lucha contra el dopaje es una lucha conjunta, no solo deportiva o sanitaria, también penal porque se atenta contra el respeto al juego limpio", señaló Uribes.

"Aunamos fuerzas. Veníamos de unos años complicados pero que se están subsanando, tenemos una lucha común entre el Gobierno y la CELAD. Este convenio es un paso adelante para consolidar el modelo español contra la lucha con el dopaje", indicó el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Este acuerdo favorecerá el conocimiento de las posibles redes de tráfico ilícito de sustancias y métodos prohibidos, optimizará los canales de comunicación entre la CELAD y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y facilitará el apoyo técnico y operativo en investigaciones complejas, garantizando en todo momento el respeto a la legalidad vigente, la confidencialidad de la información y la protección de los derechos de los deportistas.

En esa línea, desde la CELAD insisten que la firma del convenio llega para "actualizarse porque la legislación nacional se tenía que ajustar". "Hemos dotado de más capacidad, dentro de lo legalmente establecido, a la colaboración que tenemos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con formación específica. Trabajamos más de lleno con ellos a nivel internacional y, sobre todo, asentar bajo un convenio la necesidad de su presencia física, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil", comentó Peralta.

"Actualmente, hemos hecho un convenio que está regido por la legislación actual y sobre todo lo que hemos hecho es dejar claro cómo son las colaboraciones, tanto a nivel presencial que tenemos la Guardia Civil y la Policía dentro de la CELAD, y, sobre todo, la formación y los mecanismos, tanto cuando son vía administrativa, la forma en la que tenemos que proceder, como cuando es vía penal", apuntó.

Carlos Peralta resaltó que desde el organismo pueden sancionar "a nivel administrativo". "Hemos dejado especificado cuándo corresponde a la parte administrativa y si tenemos conocimiento, por parte de la CELAD, de que puede haber un delito penal, cómo tenemos que proceder. Y al revés, cuando llega a nivel penal, por ejemplo, cuando se resuelve, pues que la orden judicial nos permita abrir también el expediente administrativo a los deportistas. Dejamos todo especificado, los canales que hay", detalló.

"MUY BUENAS RELACIONES" CON LA AMA: "SE ESTÁN HACIENDO LAS COSAS BIEN"

"Las relaciones que tenemos con la Agencia Mundial son muy buenas. La semana que viene vendrá la Agencia Mundial a trabajar en la incorporación del nuevo Código Mundial de Antidopaje en relaciones normales, sin ningún concepto raro. Soy exdeportista, me gusta marcar récords y lo dije la primera vez que llegué", añadió.

Por ello, Peralta resalta que desde su llegada al organismo "se están haciendo las cosas bien" y muestra "los números para no solamente decir que se está haciendo bien". "Estamos aumentando más de un 25 por ciento de los controles, aumentando un 80 de las formaciones, teniendo presencia internacional. Bajo mi perspectiva, creo que estamos mejorando. También siempre soy muy crítico y me gusta llegar a más lejos de lo que estamos ahora. Hay que seguir poniéndose nuevos objetivos, nuevas metas y, sobre todo, consolidar lo hecho", incidió.

"Hemos hecho 1.000 muestras más. Hemos pasado de 4.000 a 5.000 , cuando ya 4.000 era el máximo. Podemos sacar mucho músculo y decir orgullosos que estamos haciéndolo muy bien. Quiere decir que todos los deportistas que tenemos en seguimiento, grupos registrados de control y grupos de control, están teniendo sus controles y sin que se nos escape ningún control por hacer", prosiguió.

Además, con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 a menos de una semana de comenzar, desde la CELAD se muestran "muy orgullosos porque todos los deportistas que van han cumplido con los protocolos de ITA, establecido por el COI, igual que con el CPI cuando sean los Paralímpicos". "Hay que decir que todos nuestros deportistas están con toda la correcta realización de controles y les deseamos la mayor de las suertes", celebró.

NUEVO PERSONAL DE JEFE DE DIVISIÓN EN LA CELAD

También aprovechó para anunciar la incorporación de un nuevo personal de jefe de división "que va a salir próximamente tras ganar la plaza en oposición". "Va a trabajar de manera como un funcionario y directamente en este convenio. Tendrá un seguimiento diario con la Fuerza y Cuerpos de Seguridad de Estado, sobre todo con las denuncias anónimas que recibimos por parte de cualquier persona y llevar las investigaciones que sean necesarias para valorar si tiene que ser administrativa para la CELAD o penal que hay que derivar", informó.

"Al final, una de las cosas que se había perdido, que sí que estaba anteriormente en la CELAD, era esa división creada como una estructura organizativa. Y sí que podemos decir que bueno la idea es reforzar, y aquí se puede ver con la firma del convenio, la importancia que tiene la inteligencia", concluyó Peralta.