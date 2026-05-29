La CELAD participa en la conferencia internacional sobre la limitación del acceso a sustancias dopantes

El director de la CELAD, Carlos Peralta Gallego, y por la jefa de la Unidad de Apoyo, Francisca Vílchez Sánchez, en la conferencia internacional sobre la limitación del acceso a sustancias dopantes celebrada en París - CELAD

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) ha participado en la conferencia internacional 'Limiting the Availability of Doping Substances in Europe: A Shared Responsibility', organizada conjuntamente por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y el Consejo de Europa, celebrada en el Stade Jean Bouin de París.

El encuentro reunió a representantes de organismos internacionales, autoridades públicas, organizaciones antidopaje, fuerzas y cuerpos de seguridad, expertos en salud pública y representantes del ámbito académico y farmacéutico de más de treinta países, con el objetivo de "reforzar la cooperación internacional frente a la creciente disponibilidad de sustancias dopantes en Europa".

La delegación española estuvo formada por el director de la CELAD, Carlos Peralta Gallego, y por la jefa de la Unidad de Apoyo, Francisca Vílchez Sánchez, que participaron como ponentes en el Grupo 1 de trabajo, centrado en la reducción de la demanda y la sensibilización frente al uso de sustancias dopantes. Durante su intervención, abordaron la importancia de reforzar la prevención y la educación antidopaje en entornos digitales y redes sociales, especialmente entre jóvenes y deportistas recreativos.

Durante la sesión inaugural, representantes del Consejo de Europa y de la Agencia Mundial Antidopaje destacaron "la necesidad de abordar el acceso a sustancias dopantes desde una perspectiva compartida entre autoridades deportivas, sanitarias, regulatorias y policiales", poniendo el foco "no solo en el deporte de alto nivel, sino también en el deporte recreativo y los entornos vinculados al fitness y la imagen corporal".

Además, la conferencia abordó cuestiones como la reducción de la demanda de sustancias dopantes, la protección de la salud pública, el control de la oferta ilícita, la cooperación policial y aduanera, así como el fortalecimiento de los marcos nacionales de coordinación y gobernanza.

Entre los principales retos identificados se señalaron el incremento de la venta de sustancias a través de plataformas digitales y redes sociales, la proliferación de productos falsificados o adulterados y la necesidad de mejorar los mecanismos internacionales de intercambio de información.

Asimismo, los trabajos desarrollados en los distintos talleres permitieron compartir buenas prácticas y formular propuestas orientadas a reforzar la prevención, la educación y la cooperación internacional frente al dopaje y al tráfico de sustancias prohibidas.