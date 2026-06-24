La CELAD presenta en el Congreso las novedades del Anteproyecto de Ley de Lucha Antidopaje en el Deporte

Archivo - El director general de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), Carlos Peralta - CELAD - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), Carlos Peralta, pasó este miércoles en el Congreso de los Diputados para informar sobre el contenido del Anteproyecto de Ley Orgánica de Lucha Antidopaje en el Deporte, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 2 de junio.

Según informó la CELAD en nota de prensa, Peralta compareció ante la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso, donde explicó que la nueva ley responde a la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico español al Código Mundial Antidopaje 2027, aprobado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027.

El objetivo de esta legislación es que España disponga de un marco normativo "plenamente alineado" con los estándares internacionales desde el mismo momento en que entre en vigor el nuevo Código, el cual gira sobre cinco títulos principales.

Así, Peralta detalló que el 'Título I' regula los controles de dopaje y actualiza aspectos esenciales como las obligaciones de las personas deportistas, los controles en competición y fuera de competición, las autorizaciones de uso terapéutico y las garantías procedimentales exigidas por el nuevo Código Mundial Antidopaje.

Por su parte, el 'Título II', dedicado al régimen sancionador, incorpora algunas de las principales novedades del Código Mundial Antidopaje 2027 como la actualización de las infracciones y sanciones, nuevos criterios de proporcionalidad, el tratamiento de los supuestos de contaminación involuntaria, la regulación de las sustancias de abuso y la adaptación de los procedimientos de gestión de resultados.

En cuanto al 'Título III', este aborda el tratamiento y la protección de los datos personales vinculados a la actividad antidopaje, reforzando las garantías de confidencialidad y adecuando el sistema a las exigencias normativas vigentes, mientras que el 'Título IV' refuerza las medidas de control y supervisión de productos, medicamentos y complementos nutricionales susceptibles de contener sustancias o métodos prohibidos, así como las condiciones para su comercialización y publicidad.

Finalmente, el 'Título V', una de las principales novedades del anteproyecto, incorpora por primera vez un marco específico para la formación y prevención del dopaje. Este nuevo enfoque responde a las directrices de la AMA y sitúa la educación y la promoción de los valores del deporte limpio como elementos esenciales de la política antidopaje.

Durante la comparecencia de Carlos Peralta, también se abordó el estado de tramitación del anteproyecto después de que fuese aprobada su tramitación administrativa urgente por el Consejo de Ministros el pasado 2 de junio y la finalización del trámite de audiencia e información pública.

Así, la norma se encuentra actualmente en fase de solicitud de informes preceptivos de los diferentes Ministerios, así como la aprobación previa y el informe del Consejo de Estado para acabar finalmente con la aprobación en segunda vuelta en Consejo de Ministros con el posterior debate parlamentario y aprobación durante el final del año 2026, con el objetivo de culminar el proceso antes de la entrada en vigor del nuevo Código Mundial Antidopaje.

La CELAD recuerda que esta futura Ley Orgánica de Lucha Antidopaje constituye "una reforma estratégica para garantizar la protección de la salud de las personas deportistas, preservar la integridad de las competiciones y asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España en el marco del Programa Mundial Antidopaje". "Con esta iniciativa, España reafirma su compromiso con un deporte limpio, seguro y basado en los valores de igualdad, integridad y juego limpio", subrayó.