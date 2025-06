El Club 1959 de Glenfiddich sigue recorriendo el mundo al ritmo de la Fórmula 1 tras su paso por Barcelona

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Club 1959 del whisky Glenfiddich seguirá recorriendo el mundo, tras su paso por Shanghai, Miami, Mónaco y Barcelona, donde este fin de semana se ha disputado el Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmeló (Barcelona).

En su debut en España, este espacio efímero, que acompaña al calendario de grandes premios del Mundial de Fórmula 1 en sus principales destinos internacionales, ofrece una experiencia inmersiva que fusiona lujo, alta coctelería y elegancia en algunas de las ciudades más icónicas del mundo.

Inspirado en un año clave para ambas marcas, cuando Aston Martin debutó en la Fórmula 1, y Glenfiddich consolidó su carácter pionero abriendo al público su destilería en Escocia , el Club 1959 celebra la alianza entre Glenfiddich y Aston Martin Formula One Team.

El espacio homenajea un legado compartido con una propuesta contemporánea que fusiona diseño, innovación y adrenalina en el marco de uno de los eventos deportivos más emblemáticos del mundo. La parada en Barcelona, del 29 de mayo al 1 de junio, coincidiendo con el Gran Premio de España, atrajo a un sinfín de amantes de la Formula 1 y el whisky.

Instalado en el restaurante Lora del nuevo hotel SLS Barcelona, Club 1959 ofreció una experiencia sensorial protagonizada por tres cócteles de autor elaborados con Glenfiddich 12, 15 y 18 años, maridados con tapas gourmet diseñadas especialmente para la ocasión.

Club 1959 recorre el mundo con una exclusiva carta de tres cócteles que celebran la alianza con Aston Martin Formula One Team y rinden tributo a las características únicas de cada expresión de Glenfiddich. Tres cócteles de autor acompañan al Club 1959 en su recorrido por el mundo: The 1959 Spritz y Glenfiddich 12 años; Warehouse 8 Whisky Sour y Glenfiddich 15 años; y Day and Night y Glenfiddich 18 años.

Barcelona se ha sumado así a una exclusiva lista de ciudades como Shanghai, Miami y Mónaco, que ya han acogido el Club 1959. Próximamente, el viaje continuará con paradas en los circuitos Silverstone, Singapur y Las Vegas para reafirmar la alianza global entre Glenfiddich y el equipo Aston Martin Formula One.