COE, Iberdrola e ISDE impulsan el VI programa 'Experta' para promover el liderazgo femenino. - ISDE

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Español (COE), Iberdrola y el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) impulsan la sexta edición del curso 'Experta en Derecho, Empresa y Finanzas en el Ámbito Deportivo', una iniciativa orientada a seguir fortaleciendo la presencia de mujeres en los espacios de gestión, liderazgo y toma de decisiones en el ecosistema deportivo.

El programa está dirigido a mujeres deportistas, tanto en activo como retiradas, así como a profesionales vinculadas al ámbito deportivo y jurídico. El programa cuenta con la participación de ISDE en el desarrollo de la formación especializada, aportando su experiencia en los ámbitos jurídico, empresarial y financiero aplicados al deporte.

Asimismo, incluye en su desarrollo un itinerario específico de 'coaching' y empoderamiento, impartido por la campeona olímpica en Barcelona'92 Maribel Martínez de Murguía, de Entrenadores de Talento, orientado a reforzar habilidades de liderazgo, visión estratégica y desarrollo profesional de las participantes.

La iniciativa se enmarca en el acuerdo entre el COE e Iberdrola para el impulso del papel de la mujer en el deporte, una alianza que refleja el compromiso compartido de ambas entidades con la igualdad de oportunidades, la visibilidad del talento femenino y el acceso de más mujeres a posiciones de responsabilidad dentro del sector deportivo.

En este contexto, el programa se alinea además con el ODS 5 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, centrado en la igualdad de género. Con una duración de siete meses y comienzo previsto para este lunes, el curso ofrece a las participantes una preparación especializada para facilitar su desarrollo profesional y reforzar sus capacidades para asumir funciones directivas, jurídicas y de gestión en federaciones, clubes, organismos e instituciones deportivas.

Desde su puesta en marcha en 2020, esta iniciativa ha permitido formar a más de 95 mujeres, contribuyendo a ampliar su proyección hacia ámbitos de responsabilidad en la industria del deporte. El plan académico aborda de forma integral los principales ámbitos de gestión del deporte y la industria del entretenimiento.

Entre los contenidos del curso figuran el análisis del deporte en la sociedad del entretenimiento, el desarrollo de habilidades directivas, la comunicación y la marca personal, el marketing y el patrocinio, la gestión de organizaciones y equipos, así como los aspectos financieros y fiscales de las entidades deportivas y la evaluación de proyectos en este ámbito.

El curso está dirigido por Alberto Palomar Olmeda, presidente de la Comisión de Formación e Investigación del COE y profesor titular de Derecho Administrativo. Entre los profesores participantes se encuentran Paula Fernández-Ochoa, Luis Miguel Calvo, Patricia Martínez, José Manuel González Jato y Rosa Rodríguez López, entre otros profesionales.

"La igualdad es uno de los valores fundamentales del Movimiento Olímpico y una prioridad estratégica, por lo que iniciativas como esta resultan esenciales para seguir avanzando en la presencia de mujeres tanto en la práctica deportiva como en los puestos de responsabilidad y decisión", comentó el presidente del COE, Alejandro Blanco.

Por su parte, el CEO de ISDE, Juan José Sánchez Puig, expresó su satisfacción por contribuir a una iniciativa "que conecta la formación con la realidad del sector deportivo y con la necesidad de seguir impulsando el liderazgo femenino en todos sus ámbitos".

La participación de ISDE refuerza la dimensión académica del programa y aporta una visión especializada en derecho, empresa y finanzas al servicio de un proyecto liderado institucionalmente por el COE e Iberdrola.

Con esta nueva edición, el COE e Iberdrola pretende reafirmar su voluntad de seguir impulsando acciones concretas que favorezcan una igualdad efectiva en el deporte, no solo en la competición, sino también en los espacios de decisión, gestión y liderazgo.