Columbia amplía su línea de calzado 'Peakfreak' con nuevos modelos para la temporada de otoño 2026. - COLUMBIA

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca de equipamiento deportivo Columbia ha ampliado su línea de calzado de senderismo 'Peakfreak' para la temporada de otoño de 2026 que incorpora soluciones adaptadas tanto a excursiones sencillas como a terrenos más técnicos.

La ampliación responde a la demanda de los usuarios de un calzado versátil que combine ligereza, comodidad y prestaciones técnicas, manteniendo en toda la gama tecnologías propias de la firma como la construcción impermeable 'OutDry', la amortiguación 'Techlite+' y el sistema de sujeción 'Navic Fit System'.

A la cabeza de esta actualización se sitúa la nueva 'Peakfreak Titanium', la versión más técnica de la familia hasta la fecha, orientada a rutas exigentes y superficies complicadas. Este modelo, disponible en versiones baja y de mediacaña para hombre y mujer a un precio de 150 euros, incorpora un empeine de malla técnica con estructura 'Geo-Cage', pieza estabilizadora de TPU y una suela 'Vibram Megagrip' provista de tacos de 5 milímetros diseñados para ofrecer agarre en roca mojada, terrenos sueltos y barro.

Asimismo, la compañía ha presentado la 'Peakfreak III', una evolución de su modelo superventas orientada a rutas de un día y al uso cotidiano al aire libre, con un precio de 130 euros. Esta versión renovada incluye refuerzos sin costuras, protección en las zonas de mayor desgaste, la combinación de amortiguación 'Techlite+' con plantilla 'Techlite Eco' y una suela 'Adapt Trax' con patrón de tracción actualizado, tacos multidireccionales de 4 milímetros y refuerzo en el mediopié para mejorar la estabilidad.

La propuesta se completa con la plataforma 'Peakfreak Hera II', comercializada también por 130 euros en opciones baja y de mediacaña, la cual ha sido desarrollada específicamente teniendo en cuenta la biomecánica femenina.

Este diseño integra zonas de confort adaptadas, ingeniería de espuma en el talón, sistema de ajuste de cordones, el diseño 'Met-Flex' en el antepié y la suela 'Adapt Trax', buscando optimizar el ajuste, la flexibilidad y la estabilidad en el caminar de las mujeres.

Con estas tres incorporaciones, Columbia ha conformado su oferta de senderismo más completa hasta la fecha, cubriendo desde travesías breves hasta jornadas de varios días en la montaña. De este modo, la firma busca evolucionar sus modelos clásicos combinando soluciones tecnológicas consolidadas con un diseño actualizado para adaptarse a las necesidades de cada perfil de senderista.