Columbia incorpora la tecnología térmica Omni-Heat Infinity a su línea de invierno 2026

Columbia ha incorporado la tecnología térmica Omni-Heat Infinity a su línea de invierno 2026. - COLUMBIA

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía de material deportivo especializada en actividades al aire libre Columbia ha presentado su nueva colección para la temporada de otoño-invierno 2026, en la que incorpora su sistema térmico reflectante Omni-Heat Infinity en artículos de senderismo, estilo de vida urbano, deportes de nieve y calzado de invierno.

Según informa en nota de prensa, el objetivo de este desarrollo tecnológico se centra en ofrecer prendas que proporcionen mayor sensación de calor con un menor peso y volumen.

La tecnología Omni-Heat Infinity, inspirada en los métodos de gestión del calor utilizados en la exploración espacial, dispone de un patrón de puntos dorados que refleja la energía del propio cuerpo hacia el interior sin alterar la transpirabilidad del tejido.

Dicho avance técnico ha sido seleccionado por la firma aeroespacial estadounidense Intuitive Machines para equipar dispositivos que operan en las condiciones de misiones lunares comerciales.

En el segmento de senderismo, la marca ha lanzado la chaqueta con capucha Terwilliger Trail, con un precio de venta al público de doscientos euros. Esta prenda combina el sistema de puntos reflectantes con aislamiento sintético reciclado al 100% Thermarator y un sellado mediante construcción Heat Seal.

Para el entorno de la ciudad, la firma ha introducido el chaleco de plumón Powder Keg, comercializado igualmente por doscientos euros, que cuenta con plumón de 700 cuin certificado bajo el estándar RDS. Para la práctica del esquí, el catálogo ha sumado la chaqueta femenina de plumón Roffe Ridge, dotada de relleno de 650 cuin con certificado RDS, construcción Heat Seal y membrana impermeable y transpirable Omni-Tech.

En el apartado de calzado, la novedad corresponde a las botas Bugaboot Peak OutDry, que combinan 400 gramos de aislamiento térmico con una construcción impermeable exterior OutDry, suela Omni-Grip Ice para suelo helado y una mediasuela Techlite amortiguadora.

La marca ha explicado que la aplicación de estas innovaciones técnicas busca responder a situaciones cotidianas como esperar el transporte o realizar desplazamientos habituales durante los meses de frío. Asimismo, el fabricante ha extendido el uso de este sistema reflectante a complementos de abrigo y accesorios de invierno como guantes.