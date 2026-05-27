CPE y CaixaBank lanzan 'Nuestra Próxima Estrella' para que el deporte paralímpico "llegue a todos los hogares"

Presentación del programa 2026 de 'Nuestra Próxima Estrella' del Comité Paralímpico Español y Caixabank - JOSÉ IRÚN

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité Paralímpico Español (CPE) y CaixaBank presentaron este miércoles una nueva edición del programa 'Nuestra Próxima Estrella', que tiene como objetivo detectar, apoyar y captar a niños y jóvenes con talento para que se incorporen al deporte paralímpico y puedan ser el relevo generacional.

Para ello, el programa realizará cuatro denominados 'drafts', en Valladolid (31 mayo), Madrid (3 octubre), Barcelona (24 octubre) y la localidad grancanaria de Vecindario (21 de noviembre), donde profesionales del CPE evaluarán las aptitudes de los participantes y, posteriormente, se les orientará en deportes que se ajusten a sus perfiles.

'Nuestra Próxima Estrella' se lanzó en el año 2021 y todos los interesados deben rellenar un cuestionario incluido en un QR que recoge preguntas sencillas como qué discapacidad tienen, qué gustos deportivos o en qué territorio se encuentran, que ayudan a analizar cual es la situación y ofrecer la mejor respuesta.

Y todo con el apoyo de CaixaBank, que llevará a cabo una pionera campaña de sensibilización, concienciación y convocatoria a todos los interesados con vídeos específicos y QRs de inscripción en las cerca de 3.000 pantallas comerciales de las oficinas 'retail' repartidas por todo el territorio.

El acto de presentación tuvo lugar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid y contó con la presencia de María Luisa Martínez Gistau, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank; Francisco Botía, director General del CPE, Susana Gaytán, directora general Adjunta del CPE, la atleta paralímpica Sara Andrés, protagonista de 'Retos de una estrella', la serie promocional que acompaña a esta edición.

"Este es un proyecto muy importante para el Comité. Es un programa que nace con un propósito tan ambicioso como necesario, que es descubrir y acompañar a chicos y chicas con discapacidad que tienen ilusión y ambición de convertirse en los paralímpicos del mañana", señaló Francisco Botía.

Para el dirigente, al que el nombre 'draft' le parece "potente", hay que trabajar en "detectar talento", pero luego "facilitar" al elegido su incorporación a este deporte y que pueda "poder practicarlo con regularidad y seguir progresando". "Hace falta visibilidad y aquí está el apoyo importante de CaixaBank y su campaña para animar a más personas para dar este paso", apuntó.

"Los resultados empiezan a notarse y una docena de deportistas de este programa ya forman parte de nuestros equipos de Promesas, y las licencias federativas de las personas con discapacidad han tenido un crecimiento aproximado del 15 por ciento. Es un proyecto de los más bonitos que tenemos porque hablamos de futuro, igualdad de oportunidades, inclusión y de cambiar la percepción hacia las personas con discapacidad. Con la ayuda de CaixaBank queremos que el deporte paralímpico llegue a todos los hogares", sentenció.

Por su parte, Susana Gaytán explicó que este programa "nace por la necesidad del Comité Paralímpico de dar respuesta a las familias y que la base se nutra y no recaiga la responsabilidad sólo en las casas", y celebró contar con "mucha colaboración con clubes, federaciones y entidades". "Tenemos que llevar el QR a todas las casas de España", sostuvo.

La directiva también dejó claro que el programa "nace con un sentimiento profundo de igualdad social" y que los 'drafts' están "muy profesionalizados", puntualizando que se van abriendo igualmente a otros espacios como los rocódromos porque la escalada será disciplina paralímpica en los Juegos de Los Ángeles de 2028. "CaixaBank es familia, necesitábamos un apoyo potente, pero no de cualquiera sino de alguien que comparte nuestros valores y ello son el socio perfecto, les estamos tremendamente agradecidos", confesó.

"ESTE PROYECTO SIEMPRE HA SIDO ESPECIAL PARA CAIXABANK"

María Luisa Martínez Gistau celebró que CaixaBank apoye un proyecto "tan magnífico" y que "se identifica cien por cien con el origen de esta entidad y sus valores". "Nos sentimos familia del Comité y ahí está el verdadero sentido de este programa, que nace de la vida real", subrayó. "Este no es un programa únicamente deportivo, es una puerta de entrada para las personas con discapacidad y que puedan descubrir en el deporte cómo desarrollarse", añadió.

"Acercar el deporte a las personas con discapacidad es para nosotros lo máximo y este proyecto siempre ha sido especial. Por eso vamos a difundirlo a través de todo el territorio porque tenemos la ventaja de nuestra distribución territorial, que nos da fuerza para llegar a cada rincón y lo transmitiremos a través de 3.000 pantallas en oficinas territoriales. La próxima estrella no es sólo quien gana es quien se atreve a intentarlo", concluyó.

Finalmente, la atleta Sara Andrés recordó que "el deporte se construye en la base" y que "este programa es una idea fantástica". "En estos 'drafts', los niños pueden probar distintas disciplinas, la que más les guste y la que mejor se les de, y si es la misma es genial. La medalla está muy bien, pero lo importante es el camino, y el deporte cambió de manera brutal tanto personalmente como para abrirme un mundo de posibilidades", comentó.

El acto también tuvo la participación de varias personas que pasaron por 'Nuestra próxima estrella' y que han encontrado su hueco tras participar en un 'draft' en abril de 2025 como Carla Santos, que ya forma parte del Equipo Promesas de Triatlón, o Manuel Serrano, que se colgó una medalla de plata junto a Iván Seguro en el último Europeo de Bádminton para Personas con Discapacidad, además del joven de 12 años Fernando Donaire, que ahora práctica con mejores condiciones el ciclismo.